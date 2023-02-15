https://ria.ru/20230215/laboratoriya-1852163651.html
Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди
Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди - РИА Новости, 15.02.2023
Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди
Роспотребнадзор помог Бурунди в создании современной лаборатории для диагностики опасных инфекций, а также передал 200 тысяч тестов для диагностики... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:09
2023-02-15T14:09
2023-02-15T14:09
бурунди
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор помог Бурунди в создании современной лаборатории для диагностики опасных инфекций, а также передал 200 тысяч тестов для диагностики коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства. Лаборатория послужит базой для развития совместных научных исследований. Она оснащена оборудованием российского производства и станет самой современной и высокотехнологичной в Бурунди, уточнили в пресс-службе. На базе лаборатории будут проводиться индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, в том числе особо опасных, с использованием современных методов молекулярно-генетических исследований. Мощность позволяет проводить около 2 тысяч исследований ПЦР в сутки для определения 12 патогенов, а также более 1 тысячи исследований на антитела, отметили в ведомстве. Помимо этого, бурундийской стороне передано 200 тысяч тестов для диагностики COVID-19, изготовленных ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе. В ходе визита делегации Роспотребнадзора в Бурунди стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биобезопасности, в частности, были затронуты вопросы борьбы с холерой, полиомиелитом, мониторинга природных очагов опасных инфекций, подготовки кадров, пояснили в ведомстве. Российская сторона готова обучать бурундийских специалистов основам биологической безопасности, содействовать организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения особо опасных инфекций, актуальных не только для Бурунди, но и для всего региона Восточной Африки, добавили в пресс-службе. "Важно наращивать потенциал всех государств в борьбе с эпидемиями. Локализовать инфекцию там, где она возникла, проще, чем пытаться остановить ее трансграничное распространение", – сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230206/moloko-1850016366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурунди, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Бурунди, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди
Роспотребнадзор помог Бурунди в создании современной лаборатории для диагностики инфекций
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Роспотребнадзор помог Бурунди в создании современной лаборатории для диагностики опасных инфекций, а также передал 200 тысяч тестов для диагностики коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба
ведомства.
"Делегация Роспотребнадзора посетила Республику Бурунди. 14 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзеймана открыли новую лаборатории на базе Национального центра общественного здоровья республики, созданную при поддержке России", - говорится в сообщении.
Лаборатория послужит базой для развития совместных научных исследований. Она оснащена оборудованием российского производства и станет самой современной и высокотехнологичной в Бурунди, уточнили в пресс-службе.
На базе лаборатории будут проводиться индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, в том числе особо опасных, с использованием современных методов молекулярно-генетических исследований. Мощность позволяет проводить около 2 тысяч исследований ПЦР в сутки для определения 12 патогенов, а также более 1 тысячи исследований на антитела, отметили в ведомстве.
Помимо этого, бурундийской стороне передано 200 тысяч тестов для диагностики COVID-19, изготовленных ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
В ходе визита делегации Роспотребнадзора в Бурунди стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биобезопасности, в частности, были затронуты вопросы борьбы с холерой, полиомиелитом, мониторинга природных очагов опасных инфекций, подготовки кадров, пояснили в ведомстве.
Российская сторона готова обучать бурундийских специалистов основам биологической безопасности, содействовать организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения особо опасных инфекций, актуальных не только для Бурунди, но и для всего региона Восточной Африки, добавили в пресс-службе.
"Важно наращивать потенциал всех государств в борьбе с эпидемиями. Локализовать инфекцию там, где она возникла, проще, чем пытаться остановить ее трансграничное распространение", – сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.