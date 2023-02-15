https://ria.ru/20230215/laboratoriya-1852163651.html

Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди

Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди - РИА Новости, 15.02.2023

Роспотребнадзор помог создать лабораторию диагностики инфекций в Бурунди

Роспотребнадзор помог Бурунди в создании современной лаборатории для диагностики опасных инфекций, а также передал 200 тысяч тестов для диагностики... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:09

2023-02-15T14:09

2023-02-15T14:09

бурунди

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор помог Бурунди в создании современной лаборатории для диагностики опасных инфекций, а также передал 200 тысяч тестов для диагностики коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства. Лаборатория послужит базой для развития совместных научных исследований. Она оснащена оборудованием российского производства и станет самой современной и высокотехнологичной в Бурунди, уточнили в пресс-службе. На базе лаборатории будут проводиться индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, в том числе особо опасных, с использованием современных методов молекулярно-генетических исследований. Мощность позволяет проводить около 2 тысяч исследований ПЦР в сутки для определения 12 патогенов, а также более 1 тысячи исследований на антитела, отметили в ведомстве. Помимо этого, бурундийской стороне передано 200 тысяч тестов для диагностики COVID-19, изготовленных ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе. В ходе визита делегации Роспотребнадзора в Бурунди стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биобезопасности, в частности, были затронуты вопросы борьбы с холерой, полиомиелитом, мониторинга природных очагов опасных инфекций, подготовки кадров, пояснили в ведомстве. Российская сторона готова обучать бурундийских специалистов основам биологической безопасности, содействовать организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения особо опасных инфекций, актуальных не только для Бурунди, но и для всего региона Восточной Африки, добавили в пресс-службе. "Важно наращивать потенциал всех государств в борьбе с эпидемиями. Локализовать инфекцию там, где она возникла, проще, чем пытаться остановить ее трансграничное распространение", – сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230206/moloko-1850016366.html

бурунди

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

бурунди, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)