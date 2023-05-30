https://ria.ru/20230530/lavrov-1875149635.html

Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина

Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина - РИА Новости, 30.05.2023

Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина и сообщил, что тот... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:55

2023-05-30T17:55

2023-05-30T18:00

бурунди

россия

бужумбура

сергей лавров

владимир путин

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина и сообщил, что тот ждет встречи в связи с проведением саммита Россия-Африка.Ндайишимие принимает главу МИД РФ в своей резиденции в городе Бужумбура.Президент приветствовал Лаврова, сказав ему по-русски: "Здравствуйте! Как дела?"Министр ответил ему, что "все отлично". После этого Лавров отметил, что российской делегации оказали замечательный прием в Бурунди.В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства передал привет Ндайишимие от президента РФ Владимира Путина."Он ждёт встречи с вами в связи с проведением второго саммита "Россия-Африка", - сказал Лавров.После этого встреча продолжилась без прессы.

https://ria.ru/20230527/afrika-1874504961.html

https://ria.ru/20230526/udobreniya-1874259864.html

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россия

бужумбура

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бурунди, россия, бужумбура, сергей лавров, владимир путин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)