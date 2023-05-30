https://ria.ru/20230530/lavrov-1875149635.html
Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина
Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина - РИА Новости, 30.05.2023
Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина и сообщил, что тот... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:55
2023-05-30T17:55
2023-05-30T18:00
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бужумбура
сергей лавров
владимир путин
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина и сообщил, что тот ждет встречи в связи с проведением саммита Россия-Африка.Ндайишимие принимает главу МИД РФ в своей резиденции в городе Бужумбура.Президент приветствовал Лаврова, сказав ему по-русски: "Здравствуйте! Как дела?"Министр ответил ему, что "все отлично". После этого Лавров отметил, что российской делегации оказали замечательный прием в Бурунди.В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства передал привет Ндайишимие от президента РФ Владимира Путина."Он ждёт встречи с вами в связи с проведением второго саммита "Россия-Африка", - сказал Лавров.После этого встреча продолжилась без прессы.
https://ria.ru/20230527/afrika-1874504961.html
https://ria.ru/20230526/udobreniya-1874259864.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бурунди, россия, бужумбура, сергей лавров, владимир путин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Бурунди, Россия, Бужумбура, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров передал президенту Бурунди приветствие от Путина
Глава МИД Лавров на встрече с президентом Бурунди Ндайишимие передал приветствие от Путина
БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Бурунди Эванистом Ндайишимие передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина и сообщил, что тот ждет встречи в связи с проведением саммита Россия-Африка.
Ндайишимие принимает главу МИД РФ в своей резиденции в городе Бужумбура
.
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Президент приветствовал Лаврова, сказав ему по-русски: "Здравствуйте! Как дела?"
Министр ответил ему, что "все отлично". После этого Лавров отметил, что российской делегации оказали замечательный прием в Бурунди.
В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства передал привет Ндайишимие от президента РФ Владимира Путина.
«
"Он ждёт встречи с вами в связи с проведением второго саммита "Россия-Африка", - сказал Лавров.
После этого встреча продолжилась без прессы.
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