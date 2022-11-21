https://ria.ru/20221121/energetika-1833207548.html

Бурунди считает Россию надежной для сотрудничества по атомной энергетике

Бурунди считает Россию надежной для сотрудничества по атомной энергетике - РИА Новости, 21.11.2022

Бурунди считает Россию надежной для сотрудничества по атомной энергетике

Бурунди выбрала Россию для сотрудничества в области атомной энергетики в связи с надежностью РФ в этой сфере, заявил РИА Новости министр водных ресурсов,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:55

2022-11-21T20:55

2022-11-21T20:56

в мире

алексей лихачев

бурунди

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Бурунди выбрала Россию для сотрудничества в области атомной энергетики в связи с надежностью РФ в этой сфере, заявил РИА Новости министр водных ресурсов, энергетики и горнорудной промышленности Бурунди Ибрахим Увизейе.Министр заявил, что приехал в Россию, чтобы составить с "Росатомом" дорожную карту, чтобы в ближайшее время начать принимать меры для создания в Бурунди возможностей для получения атомной энергии. Он отметил, что уровень электрификации в стране составляет лишь 13%, и поэтому Бурунди рассматривает использование атомной энергии для своего развития."Мы знаем, что Россия является страной с нулевой аварийностью в атомной энергетике. Она также развивает энергетику малых модульных реакторов. Поскольку это нужно нашей стране - нам нужна эта энергия - я полагаю, что Россия обладает наибольшими возможностями", - заявил министр в ответ на вопрос, почему его страна выбрала Россию для сотрудничества в этой сфере.В апреле 2021 года департамент коммуникаций "Росатома" сообщил, что госкорпорация и министерство водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Бурунди в Москве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях."Росатом" оценит перспективы строительства АЭС в Бурунди, это предусмотрено подписанной в понедельник дорожной картой по налаживанию совместного диалога в области мирного применения атомной энергии.Документ на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и Ибрахим Увизийе.Дорожная карта предусматривает конкретное взаимодействие сторон в 2022-2024 годах в целях оценки перспектив атомной генерации в Бурунди, а также проработки возможности реализации проектов в сфере неэнергетических применений атомной энергии в стране.Планируется организация технических туров и семинаров, разработка планов по обучению и подготовке персонала, а также совместная деятельность по формированию общественного мнения в области атомной энергетики.Выступая на пленарном заседании "Атомэкспо-2022", Лихачев назвал Африку местом, где атомная энергетика будет бурно развиваться.

https://ria.ru/20221024/burundi-1826324302.html

https://ria.ru/20221121/reaktor-1833197075.html

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833170929.html

бурунди

россия

москва

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в мире, алексей лихачев, бурунди, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"