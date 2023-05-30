https://ria.ru/20230530/peregovory-1875064291.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди - РИА Новости, 30.05.2023

Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:02

2023-05-30T14:02

2023-05-30T14:02

сочи

бурунди

кения

сергей лавров

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БУЖУМБУРА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в отеле Kiriri Garden без прессы. Последняя встреча двух министров прошла в конце марта в Сочи. Позднее во вторник у Лаврова запланированы переговоры с президентом страны Эваристом Ндайишимие. Это первый рабочий визит российского министра в Бурунди. Накануне Лавров начал очередной, уже четвертый по счету визит на африканский континент за последний год, и посетил Кению, где провел переговоры с руководством страны. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.

https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874829926.html

сочи

бурунди

кения

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сочи, бурунди, кения, сергей лавров