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Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди - РИА Новости, 30.05.2023
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:02
2023-05-30T14:02
2023-05-30T14:02
сочи
бурунди
кения
сергей лавров
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БУЖУМБУРА, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в отеле Kiriri Garden без прессы. Последняя встреча двух министров прошла в конце марта в Сочи. Позднее во вторник у Лаврова запланированы переговоры с президентом страны Эваристом Ндайишимие. Это первый рабочий визит российского министра в Бурунди. Накануне Лавров начал очередной, уже четвертый по счету визит на африканский континент за последний год, и посетил Кению, где провел переговоры с руководством страны. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
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сочи, бурунди, кения, сергей лавров
Сочи, Бурунди, Кения, Сергей Лавров
Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди
Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Бурунди Альбером Шингиро