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Межгосударственные отношения России и ЮАР

Межгосударственные отношения России и ЮАР - РИА Новости, 26.07.2023

Межгосударственные отношения России и ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство в южной части Африканского континента. То, что мы сегодня знаем под названием "Южно-Африканская Республика", в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:36

2023-07-26T12:36

2023-07-26T16:04

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россия

юар

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство в южной части Африканского континента. То, что мы сегодня знаем под названием "Южно-Африканская Республика", в разные годы включало в себя Капскую колонию (сначала голландскую, затем британскую), республики буров (потомки голландских переселенцев, называющие себя африканерами) Оранжевая и Трансвааль, Зулусское королевство. С 1910 по 1961 год данные территории входили в Южно-Африканский Союз (ЮАС), являвшийся доминионом Британской империи. В 1942 году в Южно-Африканском Союзе было учреждено советское консульство. В 1948 году к власти в стране пришла Национальная партия, проводившая на государственном уровне политику апартеида, или расовой сегрегации. В 1950 году в ЮАС была запрещена местная компартия, в 1956 году были разорваны консульские связи с СССР.В период существования режима апартеида СССР оказывал дипломатическую и материальную помощь национально-освободительному движению Южной Африки. При отсутствии официальных отношений существовали ограниченные контакты между некоторыми организациями в области экономики и науки, советским судам антарктических экспедиций разрешался вход в порт Кейптауна, компания "Де Бирс" через свой лондонский филиал покупала у СССР якутские алмазы.Дипломатические отношения РФ и ЮАР были установлены 28 февраля 1992 года. Между двумя государствами поддерживается регулярный доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях.В июне 1992 года состоялся официальный визит президента ЮАР Фредерика де Клерка в Россию. Становлению полноценного двустороннего политдиалога способствовали визиты в Россию вице-президента ЮАР Табо Мбеки (1998) и президента ЮАР Нельсона Манделы (1999). В 2002 году последовали визиты в ЮАР председателя правительства РФ Михаила Касьянова и заместителя председателя правительства РФ Валентины Матвиенко. В 2007 году ЮАР посетил председатель правительства РФ Михаил Фрадков. В июле 2005 года в Глениглсе (Шотландия) президент РФ Владимир Путин в рамках саммита "восьмерки" провел встречу с президентом ЮАР Табо Мбеки. Знаковым событием стал официальный визит президента России Владимира Путина в ЮАР в 2006 году – первое в истории посещение Африки к югу от Сахары руководителем российского государства. В ходе визита был заключен Договор о дружбе и партнерстве.В 2013 году Путин посетил Дурбан с приуроченным к саммиту БРИКС рабочим визитом, результатом стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства.Президент ЮАР (2009-2018) Джейкоб Зума семь раз посещал Российскую Федерацию – с официальным визитом в 2010 году, с рабочими визитами в 2011 году, 2013 году (в мае и для участия в саммите "Группы двадцати" в сентябре), 2014 году, 2015 году (для участия в праздновании в Москве Дня Победы в мае и саммите БРИКС в июле). 4 сентября 2017 года состоялась встреча Путина и Зумы "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай).16 февраля 2018 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафосе по случаю избрания президентом Южно-Африканской Республики. Первая личная встреча президентов Путина и Рамафосы состоялась 26 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве. 28 июня 2019 года Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). Очередная встреча президентов состоялась "на полях" саммита "Россия – Африка" в Сочи 23 октября 2019 года. Встреча лидеров также состоялась "на полях" саммита БРИКС в 2019 году в Бразилии. Главы государств регулярно общаются по телефону. Последний разговор состоялся 7 июня 2023 года.ЮАР придерживается нейтралитета в отношении конфликта на Украине, а также неоднократно воздерживалась во время голосований в Совбезе ООН при его попытках осудить действия России.В середине мая 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Он представил ее президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Москва и Киев согласились принять миссию глав африканских государств.Во внешнеполитическом плане для Москвы и ЮАР характерна близость подходов к формированию мироустройства на принципах многополярности и уважения международного права, обеспечению ведущей роли ООН, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом. Координации действий двух стран на международной арене, в том числе в форматах ООН, БРИКС и "Группы двадцати", способствует активный и регулярный диалог внешнеполитических ведомств.Министр иностранных дел ЮАР Нкосазана Дламини-Зума посещала Москву с рабочими визитами в 2002, 2003, 2005 годах, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Майте Нкоана-Машабане – в 2010, 2012, 2013 (в сентябре и декабре), 2015 годах (в мае и ноябре). Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал ЮАР в 2013 году. В июне 2018 года он отправился в ЮАР для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. "На полях" заседания состоялась его встреча министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу. Сергей Лавров был также принят президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. 21 ноября 2018 года состоялась встреча Сергея Лаврова с Линдиве Сисулу, прибывшей в Москву для участия в 15-м заседании Российско-Южноафриканского Смешанного межправительственного комитета (СМПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. 25 июля 2019 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) "на полях" заседания глав внешнеполитических ведомств государств-участниц БРИКС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. В 2020 году Сергей Лавров и Наледи Пандор контактировали в ходе политических консультаций министров иностранных дел РФ и "тройки" Афросоюза (ЮАР, Египет, ДРК) и видеоконференции министров иностранных дел стран БРИКС. В январе 2023 года глава МИД России Сергей Лавров вновь посетил ЮАР. Он был принят президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и провел переговоры с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. 1 июня 2023 года в Кейптауне "на полях" заседания Совета министров иностранных дел БРИКС вновь состоялась встреча Сергея Лаврова и Наледи Пандор. Поддерживается диалог на уровне министерств и ведомств двух стран, а также межпарламентские связи.С 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ действует группа по сотрудничеству с Национальным советом провинций (верхней палаты парламента) ЮАР. Регулярны контакты парламентариев. Так, в марте 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Национального совета провинций ЮАР Амосом Масондо, а председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента ЮАР Носививе Маписой-Нкакулой.В апреле 2023 года делегация из правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) посетила Россию по приглашению "Единой России". В сфере экономического взаимодействия РФ и ЮАР координирующим органом является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК). 30 марта 2023 года в Претории прошло 17-е заседание СМПК. В ходе заседания стороны подтвердили обоюдную готовность развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, в частности, – в области промышленности, геологии, энергетики, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, науки и образования. Также в конце марта 2023 года состоялось заседание российско-южноафриканской рабочей группы по сельскому хозяйству и были проведены отдельные переговоры с южноафриканским компетентным ведомством о взаимном сотрудничестве в области ветеринарного надзора. Товарооборот между Россией и ЮАР в 2021 году составил 1,1 миллиард долларов, увеличившись на 15,97% по сравнению с 2020 годом: экспорт России в ЮАР – 342,2 миллиона долларов, импорт – 796,3 миллиона долларов. Основу экспорта составили продукция химической промышленности (53,87%) и минеральные продукты (18,21%), импорта (18,21%), импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (43,43%), машины, оборудование и транспортные средства (22,26%), минеральные продукты (21,50%). По данным министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и ЮАР увеличился на 16,4% и составил 1,3 миллиарда долларов США. 40% товарооборота между Россией и ЮАР составляет сельскохозяйственная продукция. Так в 2022 году оборот сельхозпродукции вырос на 30,2% и составил 488 миллионов долларов США. В ЮАР работают группа компаний "Ренова", компания "Трансмашхолдинг", "Лаборатория Касперского", ПАО "Северсталь", AxxonSoftи другие отечественные организации и предприятия. В 2022 году дочерняя структура "Лукойла" Litasco поставила в ЮАР 170 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. "Газпром нефть" поставила 625 тонн смазочных материалов. "Транснефть" готова предоставить южноафриканским Sasol и Transnet технологии обслуживания трубопроводной инфраструктуры. Заинтересованы в сотрудничестве "Роснефть" и "Зарубежнефть".Растет интерес российских энергетических компаний к сотрудничеству в сфере энергогенерации. Так, в ЮАР к 2024 году появится проект солнечной электростанции мощностью 115 МВт, в нем принимает участие компания "Юнигрин Энерджи", которая локализовала в стране производство. "Русгидро" готова сотрудничать с ЮАР в сегменте ГЭС, машиностроительный концерн "Силовые машины" может работать по строительству и модернизации тепловых и гидравлических объектов, СУЭК – по угольным электростанциям. Россия готова возобновить поставки обогащенного урана на АЭС "Куберг", для которой готовится проект по продлению сроков эксплуатации. "РУСАЛ" заинтересован поставлять алюминиевую фольгу российского производства, обладающую низким углеродным следом. "Объединенная металлургическая компания" и "Северсталь" готовы экспортировать металлопродукцию различного назначения. Москва готова рассмотреть в качестве пилотного проекта создание службы медицинской помощи, оснащенной российскими вертолетами типа Ми-8/Ми-17.У двух стран существует предметное сотрудничество по высокотехнологичным сферам деятельности, действует рабочая группа по освоению космического пространства. По линии госкорпорации "Роскосмос" в феврале 2017 года в ЮАР в городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция системы ГЛОНАСС "Сажень-ТМ-БИС". В 2021 году Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в "Роскосмос") и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора на высотах от 120 до 40 тысяч километров. В развитии атомной энергетики в ЮАР заинтересована корпорация "Росатом". В мае 2023 года военная делегация Вооруженных сил Южно-Африканской Республики во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата посетила Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества.Южно-Африканская Республика, Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана. Вторые такие учения прошли в феврале 2023 года. В декабре 2021 года в соответствии с договоренностями президентов России и ЮАР состоялась совместная Российско-Южноафриканская научная миссия по изучению клинико-эпидемиологических особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой вариантом "омикрон". По итогам миссии был разработан проект "дорожной карты" научного сотрудничества России и ЮАР в данной сфере на 2022-2024 годы.Российская академия наук активизирует свое сотрудничество с Академией наук ЮАР. На 2023 год в рамках председательства ЮАР в БРИКС в этой стране запланировано проведение Академического саммита и встречи президентов академий наук государств-участников БРИКС. В марте 2023 года делегация Объединенного института ядерных исследований в Дубне посетила ЮАР, где провела встречи с представителями Департамента науки и инноваций ЮАР и Национального исследовательского фонда, а также с партнерами в Университете Претории, Университете Западного Кейпа, университете Кейптауна, исследовательской лаборатории iThemba LABS и представителями других организаций. Активно развивается и сотрудничество двух стран в сфере образования. Правительство России на 2023/2024 учебный год троекратно увеличило количество квот на обучение граждан ЮАР за счет бюджетных средств до 95.В 2016-2018 годах между Россией и ЮАР состоялся обмен Сезонами культуры, в ходе которых были организованы художественные выставки и выступления музыкальных и танцевальных коллективов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, юар