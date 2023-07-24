https://ria.ru/20230724/elektrovozy-1885859910.html

ТМХ прекратил выпуск созданных с Alstom электровозов, но сделает российские

ТМХ прекратил выпуск созданных с Alstom электровозов, но сделает российские - РИА Новости, 24.07.2023

ТМХ прекратил выпуск созданных с Alstom электровозов, но сделает российские

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) прекратил выпуск пассажирских электровозов ЭП20, созданных вместе с Alstom, и... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:51

2023-07-24T02:51

2023-07-24T02:51

санкт-петербург

экономика

кирилл липа

ржд

alstom

трансмашхолдинг

сочи

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) прекратил выпуск пассажирских электровозов ЭП20, созданных вместе с Alstom, и будет производить полностью российский ЭП40, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "Чтобы собирать (ЭП20 – ред.) – есть проблемы, потому что там тяговая система стоит от Alstom. Он, естественно, все поставки прекратил. Потому что как раз тяговые системы в санкциях", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия - Африка". На уточняющий вопрос, будет ли прекращено производство ЭП20, глава компании ответил: "Полностью". ТМХ, отметил Липа, будет делать следующее поколение пассажирских локомотивов заново. "Мы сейчас разрабатываем тяговый привод. Это будет система привода на весь подвижной состав, который мы выпускаем. У нас разработан уникальный российский асинхронный тяговый привод для грузового электровоза 2С5С. Уже получен сертификат. Он полностью сделан вместе с компанией "Горизонт" - это екатеринбургская компания, которая вместе с нами разрабатывала этот привод. Поэтому у нас нет проблем с этим", - говорит гендиректор ТМХ. Он напомнил, что контракт на 200 электровозов ЭП20 РЖД заключали под Олимпиаду, которая проходила в Сочи в 2014 году. "Этот локомотив закупали, чтобы водить двухэтажные поезда из Санкт-Петербурга в Адлер. Поскольку они тяжелые и там пересеченная местность, соответственно, нужен был очень мощный электровоз. РЖД купили 50 с лишним ЭП20 и постепенно начали сбавлять темпы закупки, поскольку, по всей видимости, нет потребности в этих электровозах. Поэтому мы не занимались разработкой и русификацией", - пояснил Липа. Глава холдинга рассказал, что новый полностью российский пассажирский локомотив будет называться ЭП40. Компания в настоящее время определяет с РЖД, когда он появится. "У нас есть определенная последовательность развития продуктового портфельного ряда. Но я хочу акцентировать, что асинхронный электровоз уже разработан, сертификат на него получен, пилотные экземпляры сделаны и эксплуатируются. Эти локомотивы есть в заказе 2023 года. Поэтому, если РЖД, как заказчик, поставит этот приоритет, значит пассажирский электровоз будет. Не в 2024 году, но в 2025 году он точно будет на сети. То есть сомнений у меня в этом нет никаких. Это вопрос чисто приоретизации задач", - рассказал Липа. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/vagony-1885856605.html

https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885855317.html

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санкт-петербург, экономика, кирилл липа, ржд, alstom, трансмашхолдинг, сочи, адлер, форум "россия — африка"