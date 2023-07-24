https://ria.ru/20230724/lipa-1885850546.html

Кирилл Липа: ТМХ может сделать любые вагоны и поезда, был бы спрос

Кирилл Липа: ТМХ может сделать любые вагоны и поезда, был бы спрос - РИА Новости, 24.07.2023

Кирилл Липа: ТМХ может сделать любые вагоны и поезда, был бы спрос

События последнего года заставили многие российские компании развернуть свой взгляд на новые рынки. Крупнейшему производителю пассажирских вагонов... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:00

2023-07-24T10:00

2023-07-24T14:29

экономика

египет

россия

африка

ржд

трансмашхолдинг

кирилл липа

alstom

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События последнего года заставили многие российские компании развернуть свой взгляд на новые рынки. Крупнейшему производителю пассажирских вагонов "Трансмашхолдингу" (ТМХ) резко менять свои ориентиры на зарубежных рынках не пришлось: холдинг еще несколько лет назад активно стал осваивать Африку. Сколько миллиардов евро ТМХ может заработать на рынках Африки, зачем вагонам в Египте корабельный пол, можно ли построить стоячие пригородные поезда и вагоны метро с санузлами, а также остается ли мечтой детства вагон с панорамной крышей, в интервью РИА Новости в преддверии форума "Россия-Африка" рассказал гендиректор компании Кирилл Липа. Беседовала Надежда Фролова.Форум "Россия - Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости является информационным партнером форума.– Кирилл Валерьевич, в какую сумму "Трансмашхолдинг" оценивает потенциальные проекты на Африканском континенте?– Это миллиарды долларов. По нашим внутренним оценкам, общий объем потенциально интересных нам контрактов на африканских рынках в долгосрочной перспективе, то есть до 2050 года, – более 20 миллиардов долларов. Среди наиболее перспективных для ТМХ стран – ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис, Нигерия и многие другие. Мы Африку для себя исторически видели в качестве одного из целевых рынков. У нас две точки присутствия – это Египет и Южная Африка. Мы поставляем вагонокомплекты для Египта.– Насколько знаю, "Трансмашхолдинг" делал какие-то детали в пассажирских вагонах для Египта, исключительно исходя из особенностей этой страны и пожеланий. Что такого особенного было сделано?– В первую очередь – это санитарно-технический блок, спроектированный в соответствии с местными культурологическими традициями. Это была отдельная наша разработка. Кроме этого, в кузове вагонов применен сплав нержавеющей стали, в подверженных внешнему воздействию узлах использованы влагозащищенные и теплоизолирующие материалы, температура букс колесных пар контролируется при помощи специальных датчиков. Вагоны эксплуатируются как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата, поэтому предприняты меры адаптации конструкции.– То есть, вы отдельно разрабатывали всю техническую часть?– Абсолютно. Такое больше нигде не используется. Я сомневаюсь сильно, что будет использоваться. Также есть свои традиции по тому, как в Египте моется подвижной состав. Они его моют из шланга внутри. То есть поливают водой. Соответственно, в техническое задание, в частности, было вписано требование, чтобы фанера, которая используется на полу, была водостойкая. И там используется такая же фанера, которая используется в кораблестроении. Специальная фанера, пропитанная. Мы ее поливали экспериментально у всех на глазах, засовывали в банку с водой, чтобы все убедились в том, что она не впитывает влагу и, соответственно, может быть вымыта их привычным способом.– "Трансмашхолдинг" для проекта в Египте специально создавал совместные предприятия с венгерскими партнерами, но из-за сложностей со взаиморасчетами на фоне СВО продал свои доли. Много потеряли в деньгах?– Много потеряли. Это была символическая оплата, назовем ее так. Мы его продали не потому, что хотели продать или обязаны были продать. Проблема заключалась в том, что отозвали лицензию у местного партнерского банка, и он фактически обанкротился в течение выходных дней.У нас возникла ситуация, что заблокированы все деньги, которые были на свободных остатках. Все, нет их теперь, они в комплексной массе где-то лежат. И введена процедура конкурсного управления. Раз у нас заблокировали все счета и все деньги, новые открыть мы тоже не можем – просто нельзя никуда перевести деньги, даже если бы мы очень этого хотели. Мы оказались в ситуации, когда у нас предприятие просто должно было через какое-то непродолжительное время обанкротиться, потому что нам надо людям банально платить зарплату. Поэтому мы вынуждены были выйти из капиталов СП.– Кто выкупил доли?– Выкупили местные венгерские партнеры.– Если говорить об иностранных компаниях применительно к России, у "Трансмашхолдинга" акционером был французский Alstom. Он остается так называемым "спящим" акционером и его пакет по-прежнему 20%?– Да. Он остался, 20%.– Как решился вопрос с дефицитом колес для пассажирского электровоза ЭП20, который ТМХ раньше выпускал вместе с Alstom?– На ЭП20 используется специфическое колесо, которое нигде больше не используется. Для Европы оно характерно, но для России – уникально. Это безбандажное колесо, цельнокат. Поставщиком этих колес была одна чешская компания, и она отказалась от поставок.– Оспаривали остановку поставок?– Смысла нет на это время тратить. РЖД обратились к российским компаниями с просьбой освоить производство таких колес. В итоге это производство освоили на нашем предприятии в Казахстане.– Строить ЭП20 будете еще?– Чтобы собирать – есть проблемы, потому что там тяговая система стоит от Alstom. Он, естественно, все поставки прекратил. Потому что как раз тяговые системы в санкциях.– То есть, вы полностью прекратите производство ЭП20?– Полностью.– Следующее поколение пассажирских локомотивов будете делать?– Будем делать заново. Мы сейчас разрабатываем тяговый привод. Это будет система привода на весь подвижной состав, который мы выпускаем. У нас разработан уникальный российский асинхронный тяговый привод для грузового электровоза 2С5С. Уже получен сертификат. Он полностью сделан вместе с компанией "Горизонт" – это екатеринбургская компания, которая вместе с нами разрабатывала этот привод. Поэтому, у нас нет проблем с этим. У нас был контракт с РЖД на 200 ЭП20 под Олимпиаду. Этот локомотив закупали, чтобы водить двухэтажные поезда из Санкт-Петербурга в Адлер. Поскольку они тяжелые и там пересеченная местность, соответственно, нужен был очень мощный электровоз.РЖД купили 50 с лишним ЭП20 и постепенно начали сбавлять темпы закупки, поскольку, по всей видимости, нет потребности в этих электровозах. Поэтому, мы не занимались разработкой и русификаций.– Как будет называться новый полностью российский пассажирский локомотив и когда он появится?– ЭП40. Будет позже 2024 года, но мы сейчас определяем с РЖД, когда. У нас есть определенная последовательность развития продуктового портфельного ряда. Но я хочу акцентировать, что асинхронный электровоз уже заработан, сертификат на него получен, пилотные экземпляры сделаны и эксплуатируются. Эти локомотивы есть в заказе 2023 года. Поэтому, если РЖД, как заказчик, поставит этот приоритет, значит пассажирский электровоз будет. Не в 2024 году, но в 2025 он точно будет на сети. То есть, сомнений у меня в этом нет никаких. Это вопрос чисто приоритизации задач.– ТМХ выпускает несколько моделей электропоездов. Можно сказать, что сейчас производятся все полностью российские поезда?– Можно. Все системы, которые мы используем, они все производятся в России.– Метрополитен Тбилиси после введения санкций США в отношении вашего завода "Метровагонмаш" заявил, что расторгнет контракт на поставку вагонов? Расторгли?– Да. Без возврата.– Но вы хотите обжаловать санкции против "Метровагомаша", которые ввели США.– Правительство США заявило, что причиной введения санкций является выпуск военной продукции, что не является правдой. То есть, "Метровагонмаш" военную продукцию не выпускает уже много лет. Если быть точным, с 2014 или с 2013 года. Эта деятельность полностью выделена, входит вообще в другой концерн, и к нам не имеет никакого отношения – ни юридического, ни технического. Поэтому, наша дискуссия в этом смысле, с правительством США такая – "просто исправьте ошибку". То есть, вы допустили реальную ошибку, исправьте ее.– Уже подали документы, чтобы оспорить санкции?– Сейчас наши специалисты занимаются этим. Все консультации уже ведутся.– Наряду с импортозамещением "Трансмашхолдинг" занимался развитием новых продуктов?– Конечно. Мы сейчас работаем над созданием новой платформы пассажирских электропоездов. Раньше они каждый раз разрабатывались заново полностью от и до, но мы поставили себе задачу - создать платформенное решение, которое может быть реализовано либо в виде электропоезда, либо в виде дизельпоезда, либо в виде дизельэлектропоезда. Мы разрабатываем новую платформу с новыми габаритами. Она будет включать в себя технологию push-pull, которая никогда раньше не использовалась в России. Эта технология существует в мире. Суть ее в следующем: в последнем вагоне или первом стоит кабина, которая управляется локомотивом. Соответственно, там находится машинист, то есть локомотив либо тянет, либо толкает, push-pull называется. Поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива.– С этой технологией будут только пригородные поезда?– Да, пригородные, но они могут использоваться и для дальнего следования.– Правильно я понимаю, что внутри поезд будет как конструктор? Что закажут, то и поставите?– Абсолютно верно. В этом и удобство. Мы сможем модифицировать и изменять состав под конкретные условия заказчика без дополнительных разработок. Глобальные компании традиционно разрабатывали продукт, который потом можно было кастомизировать под тендер любой страны. Отсюда, собственно говоря, у нас эта логика с новой платформой. В России было принято по-другому: завод в международных тендерах не участвовал, а участвовал в конкретном тендере РЖД или метро и каждый раз делался новый электропоезд или вагоны метро. Сейчас, поскольку мы вышли на глобальные рынки и пытаемся активно участвовать в тендерах в разных странах, естественно начинаем идти по этому же пути. То есть мы делаем платформу, которая потом является универсальной для кастомизации.– В каких-то зарубежных тендерах с ней уже участвовали?– Нет, это пока будет для российской ширины колеи 1520, но базово мы ее делаем и на колею 1435. Кстати, в Африке колея 1435 для пассажирского движения, в Египте. Поэтому наша задача будет сделать ее таким образом, чтобы тележка могла подкатываться и под нашу колею, под 1520, и под 1435.– В рамках этой новой платформы или, может быть, в уже разработанных электропоездах заказчики не просили создавать вагон только со стоящими местами?– Нет, но мы можем сделать все, что угодно. Стоящие места делаются проще, чем сидящие.– Московский метрополитен не просил сделать какой-то отдельный вагон просто со стоячими местами или увеличить количество посадочных мест?– Нет.– Вагон метро, допустим, отдельно для велосипедов не просила Москва сделать?– Какого-то отдельного разговора про это не было. Но еще раз повторю убрать сиденья проще, чем их поставить, потому что сиденье не может располагаться лишь бы как. Человек должен иметь определенную дистанцию, сидеть определенным образом у окна, нельзя посадить человека возле двери. Есть еще требования по проходам и так далее. Просто все это поубирать и сделать места для велосипедистов вообще никаких проблем нет. Скажут – уберем.– Какие-то совсем новые вагоны обсуждаете с метрополитеном Москвы?– Есть история 2024 года. Мы договорились с Москвой, что мы должны согласовать и обсудить некие направления технического инновационного развития. Это связано не столько с сиденьями, сколько с другими техническими решениями. Эта работа ведется.– Туалеты заказчики не хотят поставить в вагоны метро?– Надо будет – поставим.– Вы выиграли тендер в Индии на поставку и техобслуживание 120 поездов. Контракт еще не подписан, вы говорили, что есть какие-то сложности. Когда планируете подписать?– Мы над этим активно работаем. Это не коммерческая тайна, мы находимся в диалоге с властями Индии на эту тему.– В других тендерах в Индии принимаете участие?– Мы поучаствовали в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели. И по нашей информации, та заявка, которую подали, с коммерческой точки зрения самая лучшая.– Вы несколько лет назад, общаясь со студентами, говорили, что у вас детская мечта по строительству туристического вагона с панорамной крышей, чтобы можно было все созерцать.– Она пока остается детской мечтой. Мы сделали проект по ВИП-вагонам для ВИП-пассажиров для Российских железных дорог. К слову сказать, про туристические и другие подобное вагоны, мое личное мнение, что их рынок как раз может быть не в России, как это не парадоксально, а во всем мире. В Африке, например, он может быть. То есть в принципе мы сейчас смотрим различные сценарии, где и как можно было бы пропагандировать хоть какие-то инновационные продукты, учитывая специфику эксплуатации. Мы оцениваем рынок России в несколько сотен таких вагонов. То есть под него строить масштабное производство смысла нет. Мы закроем всю эту потребность за очень быстро производство будет малоемкое. Поэтому сейчас смотрим именно на синергию с другими странами с тем, чтобы начинать, возможно, какие-то продукты, предлагать их на зарубежные рынки.– В чем особенность ВИП-вагонов?– Меньшее количество купе, комната переговоров, кухня и масса других всяких примочек. Но это не только для РЖД, РЖД эксплуатирует их как перевозчик. ВИП-вагонов сейчас немало. Но они делаются индивидуально.– У ТМХ несколько лет назад не состоялась покупка норвежского завода Bergen Engines. Вы говорили, что этот актив нужен компании для развития сегмента экологичного топлива, в том числе водорода. Нашел ли ТМХ возможности развития этого направления без покупки зарубежных активов?– Основная наша задача – обеспечить Россию двигателями. Но не только. В частности, развивается партнерство с Росатомом в Африке в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе АТОМЭКСПО в 2022 году. У нас с Росатомом страны зарубежного присутствия с точки зрения их станций и нашего подвижного состава вообще одни и те же – это Турция, Венгрия, Египет и прочие.Буквально на днях состоялось довольно значимое событие - мы приступили к реализации контракта по поставке двигателей производства "Коломенского завода" для египетской атомной станции в Эль-Дабаа (El-Dabaa). Сроки поставок – с 2025 по 2027 годы. В рамках проекта мы видим возможности для привлечения локальных поставщиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, египет, россия, африка, ржд, трансмашхолдинг, кирилл липа, alstom, интервью, форум "россия — африка"