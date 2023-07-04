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Биография Йенса Столтенберга

Биография Йенса Столтенберга - РИА Новости, 04.07.2023

Биография Йенса Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в Осло (Норвегия). Его отец – Торвальд Столтенберг (1931-2018) – политик и бывший министр РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:35

2023-07-04T12:35

2023-07-04T12:35

справки

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в Осло (Норвегия). Его отец – Торвальд Столтенберг (1931-2018) – политик и бывший министр иностранных дел Норвегии (1987-1989). В 1987 году окончил экономический факультет Университета Осло.В 1979-1981 годах работал журналистом в газете Arbeiderbladet. Затем решил посвятить себя политике.В 1981 году стал секретарем Норвежской рабочей партии (Det Norske Arbeiderparti).В 1985-1989 годах возглавлял Союз рабочей молодежи.После окончания университета занимал должность исследователя в Национальном статистическом институте Норвегии.В 1989-1990 годах преподавал в университете.В 1990 году занял должность статс-секретаря министерства окружающей среды Норвегии. В 1990-1992 годах также занимал должность председателя партийной организации в Осло.В 1993 году был избран депутатом Стортинга (парламента) Норвегии, неоднократно переизбирался.В 1993-1996 годах – министр торговли и энергетики в правительстве Гру Харлема Брунтланна.В 1996-1997 годах – министр финансов в правительстве Турбьерна Ягланда.С 1997 года по 2000 год возглавлял комитет по вопросам топливной и энергетической политики в парламенте Норвегии.В 2000-2001 годах – премьер-министр Норвегии.В 2002-2014 годах возглавлял Норвежскую рабочую партию.В 2005-2013 годах – премьер-министр Норвегии.В качестве премьер-министра Столтенберг увеличил расходы на оборону и преобразовал норвежские вооруженные силы. Уделял большое внимание проблемам высшего образования, военного присутствия Норвегии в Афганистане и на Ближнем Востоке, прав сексуальных меньшинств и иммиграции. Значительным событием во внешней политике Норвегии стало подписание в сентябре 2010 года Столтенбергом и президентом России Дмитрием Медведевым Договора об определении границ в Баренцевом море. В 2013-2014 годах был Специальным посланником ООН по изменению климата. Возглавлял также Группы высокого уровня ООН по финансированию борьбы с изменением климата и согласованности между развитием, гуманитарной помощью и экологической политикой.В марте 2014 года Йенс Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО. Изначально предполагалось, что срок полномочий Столтенберга закончится осенью 2018 года, но в декабре 2017 года он был продлен до сентября 2020 года, а в марте 2019 года – до 30 сентября 2022 года. 24 марта 2022 года Йенс Столтенберг заявил, что принял предложение остаться на посту генсека НАТО еще на один год. 4 февраля 2022 года Йенс Столтенберг был назначен на пост главы Центробанка Норвегии. До его вступления в должность банком будет временно руководить вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе. 4 июля 2023 года стало известно, что полномочия Столтенберга продлеваются еще на один год, до 1 октября 2024 года. Столтенберг известен своей решительной поддержкой идеи укрепления трансатлантического сотрудничества, наращивания инвестиций в коллективную оборону и сдерживание. В период руководства Столтенберга в НАТО была принята договоренность о размещении четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. По словам Столтенберга, передовое военное присутствие альянса на востоке продлится "столько сколько потребуется", назвав происходящее "новой реальностью". В 2017 и в 2020 года членами блока стали Черногория и Северная Македония соответственно. При этом до 2022 года являлся сторонником диалога с Россией. Столтенберг неоднократно заявлял, что с Россией "можно сотрудничать", в январе 2022 года он стал инициатором последнего заседания Совета Россия-НАТО. Однако уже на летнем саммите в Мадриде он назвал Россию "прямой угрозой".Столтенберг заявил, что североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году: "В действительности, мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014 года, поэтому усилили военное присутствие на востоке блока, начали тратить больше денег на оборону, а также усилили степень готовности наших сил". Йенс Столтенберг, подчеркивая "оборонный" характер НАТО и настаивая на его "региональности", выступает за активное расширение альянса, включая Украину, за наращивание поставок Киеву оружия, проявляет настороженность в отношении развития отношений Запада с Китаем, роста его влияния в Азии и мире.Йенс Столтенберг женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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