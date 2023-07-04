https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882080554.html
Биография Йенса Столтенберга
Биография Йенса Столтенберга - РИА Новости, 04.07.2023
Биография Йенса Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в Осло (Норвегия). Его отец – Торвальд Столтенберг (1931-2018) – политик и бывший министр РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:35
2023-07-04T12:35
2023-07-04T12:35
справки
йенс столтенберг
норвегия
осло
нато
оон
университет осло
турбьерн ягланд
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в Осло (Норвегия). Его отец – Торвальд Столтенберг (1931-2018) – политик и бывший министр иностранных дел Норвегии (1987-1989). В 1987 году окончил экономический факультет Университета Осло.В 1979-1981 годах работал журналистом в газете Arbeiderbladet. Затем решил посвятить себя политике.В 1981 году стал секретарем Норвежской рабочей партии (Det Norske Arbeiderparti).В 1985-1989 годах возглавлял Союз рабочей молодежи.После окончания университета занимал должность исследователя в Национальном статистическом институте Норвегии.В 1989-1990 годах преподавал в университете.В 1990 году занял должность статс-секретаря министерства окружающей среды Норвегии. В 1990-1992 годах также занимал должность председателя партийной организации в Осло.В 1993 году был избран депутатом Стортинга (парламента) Норвегии, неоднократно переизбирался.В 1993-1996 годах – министр торговли и энергетики в правительстве Гру Харлема Брунтланна.В 1996-1997 годах – министр финансов в правительстве Турбьерна Ягланда.С 1997 года по 2000 год возглавлял комитет по вопросам топливной и энергетической политики в парламенте Норвегии.В 2000-2001 годах – премьер-министр Норвегии.В 2002-2014 годах возглавлял Норвежскую рабочую партию.В 2005-2013 годах – премьер-министр Норвегии.В качестве премьер-министра Столтенберг увеличил расходы на оборону и преобразовал норвежские вооруженные силы. Уделял большое внимание проблемам высшего образования, военного присутствия Норвегии в Афганистане и на Ближнем Востоке, прав сексуальных меньшинств и иммиграции. Значительным событием во внешней политике Норвегии стало подписание в сентябре 2010 года Столтенбергом и президентом России Дмитрием Медведевым Договора об определении границ в Баренцевом море. В 2013-2014 годах был Специальным посланником ООН по изменению климата. Возглавлял также Группы высокого уровня ООН по финансированию борьбы с изменением климата и согласованности между развитием, гуманитарной помощью и экологической политикой.В марте 2014 года Йенс Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО. Изначально предполагалось, что срок полномочий Столтенберга закончится осенью 2018 года, но в декабре 2017 года он был продлен до сентября 2020 года, а в марте 2019 года – до 30 сентября 2022 года. 24 марта 2022 года Йенс Столтенберг заявил, что принял предложение остаться на посту генсека НАТО еще на один год. 4 февраля 2022 года Йенс Столтенберг был назначен на пост главы Центробанка Норвегии. До его вступления в должность банком будет временно руководить вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе. 4 июля 2023 года стало известно, что полномочия Столтенберга продлеваются еще на один год, до 1 октября 2024 года. Столтенберг известен своей решительной поддержкой идеи укрепления трансатлантического сотрудничества, наращивания инвестиций в коллективную оборону и сдерживание. В период руководства Столтенберга в НАТО была принята договоренность о размещении четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. По словам Столтенберга, передовое военное присутствие альянса на востоке продлится "столько сколько потребуется", назвав происходящее "новой реальностью". В 2017 и в 2020 года членами блока стали Черногория и Северная Македония соответственно. При этом до 2022 года являлся сторонником диалога с Россией. Столтенберг неоднократно заявлял, что с Россией "можно сотрудничать", в январе 2022 года он стал инициатором последнего заседания Совета Россия-НАТО. Однако уже на летнем саммите в Мадриде он назвал Россию "прямой угрозой".Столтенберг заявил, что североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году: "В действительности, мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014 года, поэтому усилили военное присутствие на востоке блока, начали тратить больше денег на оборону, а также усилили степень готовности наших сил". Йенс Столтенберг, подчеркивая "оборонный" характер НАТО и настаивая на его "региональности", выступает за активное расширение альянса, включая Украину, за наращивание поставок Киеву оружия, проявляет настороженность в отношении развития отношений Запада с Китаем, роста его влияния в Азии и мире.Йенс Столтенберг женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, йенс столтенберг, норвегия, осло, нато, оон, университет осло, турбьерн ягланд
Справки, Йенс Столтенберг, Норвегия, Осло, НАТО, ООН, Университет Осло, Турбьерн Ягланд
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг родился
16 марта 1959 года в Осло (Норвегия). Его отец
– Торвальд Столтенберг (1931-2018) – политик и бывший министр иностранных дел Норвегии
(1987-1989).
В 1987 году окончил экономический факультет Университета Осло.
В 1979-1981 годах работал журналистом в газете Arbeiderbladet. Затем решил посвятить себя политике.
В 1981 году стал секретарем Норвежской рабочей партии (Det Norske Arbeiderparti).
В 1985-1989 годах возглавлял Союз рабочей молодежи.
После окончания университета занимал должность исследователя в Национальном статистическом институте Норвегии.
В 1989-1990 годах преподавал в университете.
В 1990 году занял должность статс-секретаря
министерства окружающей среды Норвегии.
В 1990-1992 годах также занимал должность председателя партийной организации в Осло.
В 1993 году был избран депутатом Стортинга (парламента) Норвегии, неоднократно переизбирался.
В 1993-1996 годах – министр торговли и энергетики в правительстве Гру Харлема Брунтланна.
В 1996-1997 годах – министр финансов в правительстве Турбьерна Ягланда.
С 1997 года по 2000 год возглавлял комитет по вопросам топливной и энергетической политики в парламенте Норвегии.
В 2000-2001 годах – премьер-министр Норвегии.
В 2002-2014 годах возглавлял Норвежскую рабочую партию.
В 2005-2013 годах – премьер-министр Норвегии.
В качестве премьер-министра
Столтенберг увеличил расходы на оборону и преобразовал норвежские вооруженные силы. Уделял большое внимание проблемам высшего образования, военного присутствия Норвегии в Афганистане и на Ближнем Востоке, прав сексуальных меньшинств и иммиграции.
Значительным событием во внешней политике Норвегии стало подписание
в сентябре 2010 года Столтенбергом и президентом России Дмитрием Медведевым Договора об определении границ в Баренцевом море.
В 2013-2014 годах был Специальным посланником ООН по изменению климата. Возглавлял также Группы высокого уровня ООН по финансированию борьбы с изменением климата и согласованности между развитием, гуманитарной помощью и экологической политикой.
В марте 2014 года Йенс Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО
.
Изначально предполагалось, что срок полномочий Столтенберга закончится осенью 2018 года, но в декабре 2017 года он был продлен
до сентября 2020 года, а в марте 2019 года – до 30 сентября 2022 года
.
24 марта 2022 года
Йенс Столтенберг заявил, что принял предложение остаться на посту генсека НАТО еще на один год.
4 февраля 2022 года
Йенс Столтенберг был назначен на пост главы Центробанка Норвегии. До его вступления в должность банком будет временно руководить вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе.
4 июля 2023 года
стало известно, что полномочия Столтенберга продлеваются еще на один год, до 1 октября 2024 года.
Столтенберг известен своей решительной поддержкой
идеи укрепления трансатлантического сотрудничества, наращивания инвестиций в коллективную оборону и сдерживание.
В период руководства Столтенберга в НАТО была принята договоренность о размещении четырех батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. По словам Столтенберга, передовое военное присутствие альянса на востоке продлится
"столько сколько потребуется", назвав происходящее "новой реальностью". В 2017 и в 2020 года членами блока стали Черногория
и Северная Македония
соответственно.
При этом до 2022 года являлся сторонником диалога с Россией. Столтенберг неоднократно заявлял, что с Россией "можно сотрудничать", в январе 2022 года он стал инициатором последнего заседания Совета Россия-НАТО. Однако уже на летнем саммите в Мадриде он назвал Россию "прямой угрозой".
Столтенберг заявил
, что североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году: "В действительности, мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014 года, поэтому усилили военное присутствие на востоке блока, начали тратить больше денег на оборону, а также усилили степень готовности наших сил".
Йенс Столтенберг, подчеркивая "оборонный" характер НАТО и настаивая на его "региональности", выступает за активное расширение альянса, включая Украину, за наращивание поставок Киеву оружия, проявляет настороженность в отношении развития отношений Запада с Китаем, роста его влияния в Азии и мире.
Йенс Столтенберг женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников