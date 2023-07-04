https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882102801.html
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год - РИА Новости, 04.07.2023
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлили на год, сообщил сам чиновник в Twitter. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:21
2023-07-04T12:21
2023-07-04T13:08
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлили на год, сообщил сам чиновник в Twitter."Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", — говорится в публикации.Таким образом, полномочия Столтенберга, который руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.Столтенберг должен был покинуть кресло генсека 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.Как заявлял сам Столтенберг, он не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023-го. При этом СМИ сообщали, что найти ему преемника за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками.Дольше всего на посту генсека НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, который пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882078387.html
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года