https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882102801.html

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год - РИА Новости, 04.07.2023

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлили на год, сообщил сам чиновник в Twitter. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:21

2023-07-04T12:21

2023-07-04T13:08

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлили на год, сообщил сам чиновник в Twitter."Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", — говорится в публикации.Таким образом, полномочия Столтенберга, который руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.Столтенберг должен был покинуть кресло генсека 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.Как заявлял сам Столтенберг, он не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023-го. При этом СМИ сообщали, что найти ему преемника за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками.Дольше всего на посту генсека НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, который пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882078387.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882083461.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нато, йенс столтенберг