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НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022
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НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг
Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:21
2022-06-29T21:45
россия
брюссель
нато
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.Ранее в среду лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг
21:21 29.06.2022 (обновлено: 21:45 29.06.2022)
 
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.

"В действительности, мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014 года, поэтому усилили военное присутствие на востоке блока, начали тратить больше денег на оборону, а также усилили степень готовности наших сил", - заявил он.

Ранее в среду лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги стран НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 15:12
Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой
 
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