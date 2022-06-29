https://ria.ru/20220629/nato-1799121997.html

НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг

НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022

НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг

Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:21

2022-06-29T21:21

2022-06-29T21:45

россия

брюссель

нато

в мире

йенс столтенберг

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.Ранее в среду лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг