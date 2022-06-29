https://ria.ru/20220629/nato-1799121997.html
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг
Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:21
2022-06-29T21:21
2022-06-29T21:45
россия
брюссель
нато
в мире
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде.Ранее в среду лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг
21:21 29.06.2022 (обновлено: 21:45 29.06.2022)
НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года