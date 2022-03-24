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Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
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Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год, сообщили СМИ
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год, сообщили СМИ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает в сентябре этого года, останется на своем посту еще на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:02
2022-03-24T12:53
в мире
йенс столтенберг
норвегия
нато
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает в сентябре этого года, останется на своем посту еще на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники."TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлен еще на год", - сообщила телекомпания. При этом ТВ ссылается на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который подтверждает, что Норвегия поддержит решение о продлении срока полномочий Столтенберга, если такое решение будет принято альянсом."Мы видим, что союзники альянса удовлетворены работой Столтенберга в качестве генсека. Норвегия разделяет это мнение", - приводятся в сообщении слова Стёре. Он также добавил, что говорил на эту тему со Столтенбергом и считает, что на тему продления полномочий его не может быть больших споров.В начале февраля правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ Норвегии. В министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности. Однако из разных источников звучит информация о том, что Столтенберга убеждают остаться на своем нынешнем посту.
https://ria.ru/20220324/nato-1779800092.html
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в мире, йенс столтенберг, норвегия, нато
12:02 24.03.2022 (обновлено: 12:53 24.03.2022)
 
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год, сообщили СМИ

TV2: Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

© REUTERS / Gonzalo FuentesГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает в сентябре этого года, останется на своем посту еще на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники.
"TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлен еще на год", - сообщила телекомпания. При этом ТВ ссылается на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который подтверждает, что Норвегия поддержит решение о продлении срока полномочий Столтенберга, если такое решение будет принято альянсом.
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"Мы видим, что союзники альянса удовлетворены работой Столтенберга в качестве генсека. Норвегия разделяет это мнение", - приводятся в сообщении слова Стёре. Он также добавил, что говорил на эту тему со Столтенбергом и считает, что на тему продления полномочий его не может быть больших споров.
В начале февраля правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ Норвегии. В министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности. Однако из разных источников звучит информация о том, что Столтенберга убеждают остаться на своем нынешнем посту.
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