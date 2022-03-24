12:02 24.03.2022 (обновлено: 12:53 24.03.2022)
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год, сообщили СМИ
TV2: Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
© REUTERS / Gonzalo FuentesГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого истекает в сентябре этого года, останется на своем посту еще на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники.
"TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлен еще на год", - сообщила телекомпания. При этом ТВ ссылается на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который подтверждает, что Норвегия поддержит решение о продлении срока полномочий Столтенберга, если такое решение будет принято альянсом.
"Мы видим, что союзники альянса удовлетворены работой Столтенберга в качестве генсека. Норвегия разделяет это мнение", - приводятся в сообщении слова Стёре. Он также добавил, что говорил на эту тему со Столтенбергом и считает, что на тему продления полномочий его не может быть больших споров.
В начале февраля правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ Норвегии. В министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности. Однако из разных источников звучит информация о том, что Столтенберга убеждают остаться на своем нынешнем посту.
Вчера, 08:00"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе