13:36 04.02.2022 (обновлено: 18:08 04.02.2022)
Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка
Правительство Норвегии назначило генсека НАТО Столтенберга новым главой Центробанка
© AP Photo / Gregorio BorgiaГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Gregorio Borgia
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
МУРМАНСК, 4 фев — РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса, говорится в сообщении правительства королевства.
"Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной Министерством финансов", — говорится в сообщении. В Министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности.
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"Я был озабочен поиском лучшего управляющего Центральным банком Норвегии, и я уверен, что таковым является Йенс Столтенберг", — приводятся в сообщении Министерства финансов слова его руководителя Трюгве Слагсволда Ведума. Он отметил, что занять высокий пост Столтенбергу помогли сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии.
При этом главный конкурент Столтенберга — вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе будет руководить банком до того момента, как эту должность сможет занять Столтенберг: срок его полномочий на прежней работе истекает только осенью.
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Ранее Минюст королевства, исследовав возможность получения Столтенбергом должности главы Центробанка Норвегии после ухода с поста генсека НАТО, сделал вывод, что препятствий к этому не имеется. Однако оппозиционные партии в норвежском парламенте скептически отнеслись к этой идее, поскольку сочли, что, учитывая связи Столтенберга с правящей Рабочей партией, лидером которой он в свое время являлся, и близкие отношения с нынешним премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре, тот не сможет остаться независимым.
Глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг в конце прошлого года стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может занять после ухода с нынешнего поста, информация об этом была опубликована на сайте Департамента финансов королевства. Как следует из представленного списка, 62-летний Столтенберг — среди более чем 20 соискателей на должность главы Центрального банка после Эйстена Олсена. При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября 2022 года.