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https://ria.ru/20220204/stoltenberg-1771065775.html
Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка
Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка - РИА Новости, 04.02.2022
Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка
Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:36
2022-02-04T18:08
в мире
йенс столтенберг
нато
норвегия
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МУРМАНСК, 4 фев — РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса, говорится в сообщении правительства королевства."Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной Министерством финансов", — говорится в сообщении. В Министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности."Я был озабочен поиском лучшего управляющего Центральным банком Норвегии, и я уверен, что таковым является Йенс Столтенберг", — приводятся в сообщении Министерства финансов слова его руководителя Трюгве Слагсволда Ведума. Он отметил, что занять высокий пост Столтенбергу помогли сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии.При этом главный конкурент Столтенберга — вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе будет руководить банком до того момента, как эту должность сможет занять Столтенберг: срок его полномочий на прежней работе истекает только осенью.Ранее Минюст королевства, исследовав возможность получения Столтенбергом должности главы Центробанка Норвегии после ухода с поста генсека НАТО, сделал вывод, что препятствий к этому не имеется. Однако оппозиционные партии в норвежском парламенте скептически отнеслись к этой идее, поскольку сочли, что, учитывая связи Столтенберга с правящей Рабочей партией, лидером которой он в свое время являлся, и близкие отношения с нынешним премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре, тот не сможет остаться независимым.Глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг в конце прошлого года стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может занять после ухода с нынешнего поста, информация об этом была опубликована на сайте Департамента финансов королевства. Как следует из представленного списка, 62-летний Столтенберг — среди более чем 20 соискателей на должность главы Центрального банка после Эйстена Олсена. При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html
https://ria.ru/20211202/stoltenberg-1761768173.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, норвегия
13:36 04.02.2022 (обновлено: 18:08 04.02.2022)
 
Правительство Норвегии назначило Столтенберга новым главой Центробанка

Правительство Норвегии назначило генсека НАТО Столтенберга новым главой Центробанка

© AP Photo / Gregorio BorgiaГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 4 фев — РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса, говорится в сообщении правительства королевства.
"Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной Министерством финансов", — говорится в сообщении. В Министерстве финансов посчитали, что Столтенберг является наиболее квалифицированным кандидатом для этой должности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:28
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО
"Я был озабочен поиском лучшего управляющего Центральным банком Норвегии, и я уверен, что таковым является Йенс Столтенберг", — приводятся в сообщении Министерства финансов слова его руководителя Трюгве Слагсволда Ведума. Он отметил, что занять высокий пост Столтенбергу помогли сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии.
При этом главный конкурент Столтенберга — вице-президент ЦБ Ида Вольден Бахе будет руководить банком до того момента, как эту должность сможет занять Столтенберг: срок его полномочий на прежней работе истекает только осенью.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 10:59
Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
Ранее Минюст королевства, исследовав возможность получения Столтенбергом должности главы Центробанка Норвегии после ухода с поста генсека НАТО, сделал вывод, что препятствий к этому не имеется. Однако оппозиционные партии в норвежском парламенте скептически отнеслись к этой идее, поскольку сочли, что, учитывая связи Столтенберга с правящей Рабочей партией, лидером которой он в свое время являлся, и близкие отношения с нынешним премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре, тот не сможет остаться независимым.
Глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг в конце прошлого года стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может занять после ухода с нынешнего поста, информация об этом была опубликована на сайте Департамента финансов королевства. Как следует из представленного списка, 62-летний Столтенберг — среди более чем 20 соискателей на должность главы Центрального банка после Эйстена Олсена. При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября 2022 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 21:41
Крупные страны НАТО попросили Столтенберга не покидать пост генсека
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОНорвегия
 
 
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