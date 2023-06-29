https://ria.ru/20230629/stoltenberg-1881172671.html

СМИ: генсек НАТО Столтенберг может сохранить свой пост еще на год

СМИ: генсек НАТО Столтенберг может сохранить свой пост еще на год - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: генсек НАТО Столтенберг может сохранить свой пост еще на год

Генеральный секретарь НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс на протяжении уже девяти лет, все же может получить... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:45

2023-06-29T14:45

2023-06-29T14:54

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс на протяжении уже девяти лет, все же может получить продление полномочий еще на год, несмотря на то что сам он неоднократно заявлял о желании покинуть свой пост после осени 2023 года. "Неразумно менять капитанов во время шторма", - заявил на днях изданию Euractive высокопоставленный представитель НАТО, резюмировав тем самым итоги долгих и бесплодных дискуссий по поиску преемника генсека, которые велись на протяжении последних месяцев, но не увенчались консенсусом. Кроме того, по мнению ряда западных дипломатов, замена главы НАТО в разгар конфликта на Украине может "снизить градус" поддержки альянсом Киева. Официальная новость о продлении полномочий Столтенберга в четвертый раз ожидается в ближайшие дни. В качестве возможных преемников Столтенберга в последний год называли самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каи Каллас и Ингриды Шимоните. Нового генсека планировали представить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, однако, поскольку кандидатура должна предварительно получить единогласное одобрение очень разных по своим интересам и приоритетам 31 страны блока, достичь договоренности до сих пор так и не удалось. Какой-либо яркий кандидат, который бы безоговорочно устраивал союзников и претендовал бы на директорское кресло в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, за последний год не появился. Против кандидатур из стран Балтии и Польши категорически выступают западноевропейские страны, опасающиеся углубления конфликта в отношениях с Россией. При этом в ЕС настаивают, что преемником должен стать обязательно представитель страны Евросоюза, тогда как в Вашингтоне и Лондоне не исключали выдвижение и кандидата от Великобритании. Прибалтика и Польша, в свою очередь, настаивали на кандидате, который бы поддерживал жесткую политику в отношении Москвы. По задумке президента США Джо Байдена, который, наряду с другими натовскими лидерами, уговаривал Столтенберга остаться в кресле еще на год, нового главу НАТО можно будет объявить на следующем саммите альянса, который запланирован на 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне, где также отпразднуют 75-летний юбилей Североатлантического блока. В США также благодарны Столтенбергу за то, что ему удалось грамотно погасить конфликт, вызванный односторонним уходом США из Афганистана в 2021 году. На данный момент кандидатура Столтенберга, которого считают сдержанным и эффективным администратором и переговорщиком, всем союзникам кажется лучшим выходом из кризиса по поиску его преемника. При этом сам норвежец, которого уже больше года на родине дожидается кресло главы Центробанка, желание продлевать рабочий контракт в Брюсселе не демонстрировал и, напротив, постоянно подчеркивает, что планирует доработать генсеком только до конца сентября, а также надеется, что члены альянса все же договорятся по кандидатуре сменщика. Норвежец Столтенберг, имеющий экономическое образование, был назначен генеральным секретарем НАТО в октябре 2014 года. Ранее он занимал высокие должности у себя на родине, в том числе дважды был премьер-министром Норвегии (в 2000-2001 и в 2005-2013 годах), возглавлял министерства финансов, промышленности и энергетики. Кроме того, в 2013-2014 годах он являлся спецпосланником генсека ООН по вопросам изменения климата. Столтенберг известен своей решительной поддержкой идеи укрепления трансатлантического сотрудничества, наращивания инвестиций в коллективную оборону и сдерживание, но при этом до прошлого года являлся одновременно и сторонником диалога с Россией. Столтенберг неоднократно заявлял, что с Россией "можно сотрудничать" и приводил личные примеры из политической карьеры в Норвегии. На сайте НАТО в разделе биографии генсека до сих пор можно прочитать: "Он верит в надежное сдерживание и оборону при поддержании диалога с Россией". При этом в январе 2022 года он сначала стал инициатором последнего заседания Совета Россия-НАТО, а затем на летнем саммите в Мадриде уже называл Россию "главной угрозой" на предстоящее десятилетие. Именно Столтенберг, с одной стороны, призывавший не отказываться от контактов с Москвой, в то же время самым активным образом поддерживал крупнейшее со времен холодной войны усиление альянса на восточном фланге у границ с Россией. И именно Столтенберг, подчеркивая "оборонный" характер НАТО и настаивая на его "региональности", сегодня выступает за активное расширение альянса, включая Украину, за наращивание поставок Киеву оружия, проявляет настороженность в отношении развития отношений Запада с Китаем, роста его влияния в Азии и мире.

https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230623/nato-1879899571.html

https://ria.ru/20230608/gensek-1877098105.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг