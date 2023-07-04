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Си Цзиньпин призвал противостоять гегемонизму и силовой политике - РИА Новости, 04.07.2023
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11:28 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/si-1882084706.html
Си Цзиньпин призвал противостоять гегемонизму и силовой политике
Си Цзиньпин призвал противостоять гегемонизму и силовой политике - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин призвал противостоять гегемонизму и силовой политике
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, призвал протовостоять гегемонизму и силовой политике. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:28
2023-07-04T11:28
в мире
китай
шос
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, призвал протовостоять гегемонизму и силовой политике. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. "Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать моноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике, способствовать развитию глобального управления в более справедливом, интернациональном направлении", - сказал он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
https://ria.ru/20230704/putin-1882084081.html
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в мире, китай, шос, си цзиньпин
В мире, Китай, ШОС, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал противостоять гегемонизму и силовой политике

Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал противостоять гегемонизму и силовой политике

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, призвал протовостоять гегемонизму и силовой политике.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
"Мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать моноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике, способствовать развитию глобального управления в более справедливом, интернациональном направлении", - сказал он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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