https://ria.ru/20230704/revolyutsii-1882074681.html
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций
Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:49
2023-07-04T10:49
2023-07-04T11:07
си цзиньпин
шос
в мире
китай
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели."(Необходимо) категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом", - сказал глава КНР.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
https://ria.ru/20230606/gonkong-1876320646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, шос, в мире, китай
Си Цзиньпин, ШОС, В мире, Китай
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций
Си Цзиньпин призвал выступать против внешнего вмешательства в дела других государств