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Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций - РИА Новости, 04.07.2023
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10:49 04.07.2023 (обновлено: 11:07 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/revolyutsii-1882074681.html
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций - РИА Новости, 04.07.2023
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций
Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:49
2023-07-04T11:07
си цзиньпин
шос
в мире
китай
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели."(Необходимо) категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом", - сказал глава КНР.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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си цзиньпин, шос, в мире, китай
Си Цзиньпин, ШОС, В мире, Китай
Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций

Си Цзиньпин призвал выступать против внешнего вмешательства в дела других государств

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
"(Необходимо) категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом", - сказал глава КНР.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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