https://ria.ru/20230704/revolyutsii-1882074681.html

Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций

Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций - РИА Новости, 04.07.2023

Си Цзиньпин призвал выступать против цветных революций

Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:49

2023-07-04T10:49

2023-07-04T11:07

си цзиньпин

шос

в мире

китай

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Необходимо выступать против любых попыток организации цветных революций в регионе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС, председатель КНР Си Цзиньпин.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели."(Необходимо) категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким-либо предлогом", - сказал глава КНР.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230606/gonkong-1876320646.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

си цзиньпин, шос, в мире, китай