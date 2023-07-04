https://ria.ru/20230704/maksim-1881970409.html

МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура

МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура - РИА Новости, 04.07.2023

МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура

Певица МакSим (Марина Абросимова) на своей странице в соцсети рассказала, когда вернется на сцену после проблем со здоровьем. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T01:25

2023-07-04T01:25

2023-07-04T10:28

шоубиз

макsим (марина абросимова)

знаменитости

музыка

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) на своей странице в соцсети рассказала, когда вернется на сцену после проблем со здоровьем."Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас думаем над этим вопросом", – написала исполнительница.По словам МакSим, она все еще восстанавливается после плохого самочувствия."Восстанавливаюсь. Я слишком много на себя взяла. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки", – призналась знаменитость. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене. Вскоре МакSим на своей странице в соцсети объявила о переносе всех ближайших запланированных концертов. Она поблагодарила слушателей за беспокойство и уточнила, что собирается в ближайшее время заняться своим здоровьем. После этого исполнительница практически перестала выходить на связь.

https://ria.ru/20230419/maksim-1865347367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макsим (марина абросимова), знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса