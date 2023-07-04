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МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура - РИА Новости, 04.07.2023
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Шоубиз
 
01:25 04.07.2023 (обновлено: 10:28 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/maksim-1881970409.html
МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура
МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура - РИА Новости, 04.07.2023
МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура
Певица МакSим (Марина Абросимова) на своей странице в соцсети рассказала, когда вернется на сцену после проблем со здоровьем. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:25
2023-07-04T10:28
шоубиз
макsим (марина абросимова)
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) на своей странице в соцсети рассказала, когда вернется на сцену после проблем со здоровьем."Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас думаем над этим вопросом", – написала исполнительница.По словам МакSим, она все еще восстанавливается после плохого самочувствия."Восстанавливаюсь. Я слишком много на себя взяла. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки", – призналась знаменитость. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене. Вскоре МакSим на своей странице в соцсети объявила о переносе всех ближайших запланированных концертов. Она поблагодарила слушателей за беспокойство и уточнила, что собирается в ближайшее время заняться своим здоровьем. После этого исполнительница практически перестала выходить на связь.
https://ria.ru/20230419/maksim-1865347367.html
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макsим (марина абросимова), знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура

Отменившая все концерты МакSим сообщила, что собирается вернуться на сцену в октябре

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) на своей странице в соцсети рассказала, когда вернется на сцену после проблем со здоровьем.
© @maksimartistПубликация певицы Максим в соцсетях
Публикация певицы Максим в соцсетях
© @maksimartist
Публикация певицы Максим в соцсетях
«
"Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас думаем над этим вопросом", – написала исполнительница.
По словам МакSим, она все еще восстанавливается после плохого самочувствия.
© @maksimartistПубликация певицы Максим в соцсетях
Публикация певицы Максим в соцсетях
© @maksimartist
Публикация певицы Максим в соцсетях
«
"Восстанавливаюсь. Я слишком много на себя взяла. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки", – призналась знаменитость.
Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.
Вскоре МакSим на своей странице в соцсети объявила о переносе всех ближайших запланированных концертов. Она поблагодарила слушателей за беспокойство и уточнила, что собирается в ближайшее время заняться своим здоровьем. После этого исполнительница практически перестала выходить на связь.
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ШоубизМакSим (Марина Абросимова)ЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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