МакSим рассказала, когда вернется на сцену после отмены тура
Отменившая все концерты МакSим сообщила, что собирается вернуться на сцену в октябре
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) на своей странице в соцсети рассказала, когда вернется на сцену после проблем со здоровьем.
© @maksimartistПубликация певицы Максим в соцсетях
© @maksimartist
Публикация певицы Максим в соцсетях
«
"Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас думаем над этим вопросом", – написала исполнительница.
По словам МакSим, она все еще восстанавливается после плохого самочувствия.
© @maksimartistПубликация певицы Максим в соцсетях
© @maksimartist
Публикация певицы Максим в соцсетях
«
"Восстанавливаюсь. Я слишком много на себя взяла. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки", – призналась знаменитость.
Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.
Вскоре МакSим на своей странице в соцсети объявила о переносе всех ближайших запланированных концертов. Она поблагодарила слушателей за беспокойство и уточнила, что собирается в ближайшее время заняться своим здоровьем. После этого исполнительница практически перестала выходить на связь.