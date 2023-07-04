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Китай готов предоставить миру новые возможности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2023
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11:09 04.07.2023 (обновлено: 11:31 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/kitay-1882080428.html
Китай готов предоставить миру новые возможности, заявил Си Цзиньпин
Китай готов предоставить миру новые возможности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2023
Китай готов предоставить миру новые возможности, заявил Си Цзиньпин
Китай готов поделиться достижениями своей модернизации с миром и, в частности, с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:09
2023-07-04T11:31
в мире
китай
шос
белоруссия
иран
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Китай готов поделиться достижениями своей модернизации с миром и, в частности, с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС председатель КНР Си Цзиньпин.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели."Мы готовы свои новые достижения китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира", - сказал глава Китая.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
https://ria.ru/20230704/kitay-1882078031.html
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в мире, китай, шос, белоруссия, иран, си цзиньпин
В мире, Китай, ШОС, Белоруссия, Иран, Си Цзиньпин
Китай готов предоставить миру новые возможности, заявил Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин: Пекин готов предоставить миру новые возможности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Китай готов поделиться достижениями своей модернизации с миром и, в частности, с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил во вторник, выступая по видеосвязи на открытии саммита Совета глав государств ШОС председатель КНР Си Цзиньпин.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Си Цзиньпин призвал противодействовать попыткам разжигания холодной войны
Вчера, 10:59
"Мы готовы свои новые достижения китайской модернизации предоставить миру, в том числе партнерам по ШОС, новые возможности во имя прекрасного мира", - сказал глава Китая.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Нью-Дели открылся саммит глав государств ШОС
Вчера, 10:15
 
В миреКитайШОСБелоруссияИранСи Цзиньпин
 
 
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