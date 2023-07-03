https://ria.ru/20230703/ukraina-1881763573.html

Ключевое слово — "бесплатно": Украина опять придумала, как обхитрить НАТО

Ключевое слово — "бесплатно": Украина опять придумала, как обхитрить НАТО - РИА Новости, 03.07.2023

Ключевое слово — "бесплатно": Украина опять придумала, как обхитрить НАТО

Грядет большой и страшный "анти-Будапешт"! До саммита НАТО в Вильнюсе, который на Украине уже заранее объявили судьбоносным (впрочем, как и всегда), остаются... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:01

аналитика

украина

нато

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Грядет большой и страшный "анти-Будапешт"! До саммита НАТО в Вильнюсе, который на Украине уже заранее объявили судьбоносным (впрочем, как и всегда), остаются считаные дни. И по мере его приближения заявления киевских чиновников кажутся все более невротическими и непоследовательными.Собственно, слова об "анти-Будапеште" принадлежат секретарю СНБО Украины Алексею Данилову, который написал: "От предстоящего Вильнюсского саммита ожидаем максимальной конкретики в стиле "анти-Будапешта". И пусть теперь Россия трепещет перед этим грозным намерением Киева.Следует напомнить, что вот уже несколько месяцев страны НАТО и ЕС были озабочены выдумыванием такой чудо-формулы, при которой в очередной раз отказывали бы Украине в немедленном принятии в эти структуры и в предоставлении каких бы то ни было гарантий (ну, то есть, повторяли бы те самые решения Будапештского меморандума 1994 года, которые теперь так клянет Данилов и его киевские коллеги), но при этом давали бы возможность режиму Владимира Зеленского представить это своему народу как важную "перемогу".Сам Киев занял при этом позицию капризной девицы, перебирающей женихов. Еще весной лично Зеленский заявил, что его ноги не будет на Вильнюсском саммите, если там не предоставят "конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению". Это же повсеместно повторял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который грозно предупредил западных хозяев: "Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита".Похоже, на Западе вздохнули с некоторым облегчением: смотрите, это же сам Зеленский отказался ехать на саммит. Но тот же Кулеба вдруг обрушился с гневной критикой в связи с тем, что Украину… не позвали на саммит НАТО, а лишь пригласили участвовать в совещаниях "на полях саммита". Представляете, как это окончательно сбило с толку Брюссель, который запутался в том, чего же в итоге хочет Киев. И только там начали думать, как позвать Зеленского, тут же последовал жесткий отлуп из Киева — советник офиса президента Украины Игорь Жовква снова грозно заявил, что его шеф не приедет на саммит в случае отсутствия приглашения в НАТО. Тяжело все-таки с последовательностью в киевских кабинетах — и это они еще не осуществили мечту Зеленского о легализации каннабиса!Но похоже, искомая чудо-формула все же найдена! Если верить источникам Financial Times, на состоявшемся на днях саммите лидеров Евросоюза была реанимирована старая идея, что "гарантии безопасности" Украине будут заключаться не в виде принятия ее куда-то, а представят собой двусторонние соглашения Киева с отдельными государствами Запада. Причем, судя по той же газете, эти гарантии сведутся к обещаниям Европы делать все то, что и так происходит на практике: "долгосрочное финансирование, военная поддержка, учения, разведданные". Вот, собственно, и все! В общем, очередное "бла-бла-бла", как сказала бы светоч современной философской мысли Европы Грета Тунберг (тоже, кстати, посетившая на днях Киев с миссией спасения вымирающих на полях Украины "Леопардов".Но возможно ли продать украинцам эту формулу как "перемогу"? Мы могли бы засомневаться, если бы весной прошлого года киевские пропагандисты уже не проворачивали этот фокус. Напомним, тогда Украина предварительно парафировала мирное соглашение с Россией, отказываясь от членства в НАТО взамен на систему тех самых "двусторонних соглашений о гарантиях безопасности". И украинцам это было представлено как хитрый ход, которым Киев обманул всех, вступая в "альтернативное НАТО", да еще и бесплатно — это ключевое слово, как вы понимаете!. И если это удалось втюхать украинской публике как "перемогу" тогда, то почему же нельзя будет сделать то же самое и сейчас.Само собой, на саммите в Вильнюсе мы услышим громкие слова о том, что Украина "уже является частью европейской семьи народов" или даже о том, что она уже "душой принадлежит НАТО". Но даже самые яростные западные лоббисты идеи расширения альянса за счет украинской территории вынуждены признать: "В Вильнюсе члены НАТО вряд ли сделают что-то большее, чем начнут обсуждать потенциальные гарантии безопасности для Украины".Воевать-то с Россией натовцам все равно хочется чужими руками, а не напрямую. Вот и приходится изгаляться с тем, чтобы украинцы гибли дальше, но при этом знали, что они делают это ради "светлого будущего" в ЕС и НАТО. Однако не сейчас, а потом, когда-нибудь, после "окончательной перемоги над Россией".Главное при этом — поддерживать в украинцах уверенность, что они опять обманули весь мир, включая своих натовских хозяев. Ключевым словом снова будет "бесплатно". Ведь количество погибших украинцев в расчет на Западе никто не принимает.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

украина

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аналитика, украина, нато