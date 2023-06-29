https://ria.ru/20230629/ges-1881282930.html

Зеленский обсудил с Гретой Тунберг последствия разрушения Каховской ГЭС

Зеленский обсудил с Гретой Тунберг последствия разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 29.06.2023

Зеленский обсудил с Гретой Тунберг последствия разрушения Каховской ГЭС

Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг, сообщили в офисе Зеленского. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:38

2023-06-29T18:38

2023-06-29T18:38

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг, сообщили в офисе Зеленского. "Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами международней рабочей группы по поводу экологических последствий войны: экс-вице-премьер-министром и бывшим министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Хейди Хауталой, президентом Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон и активисткой Гретой Тунберг", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Сообщается, что Зеленский и члены международной группы обсудили последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции, а также влияние боевых действий на экологическую систему Украины. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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