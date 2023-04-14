https://ria.ru/20230414/nato-1865478111.html

Глава МИД Украины рассказал, чего ждет от саммита НАТО

Глава МИД Украины рассказал, чего ждет от саммита НАТО - РИА Новости, 14.04.2023

Глава МИД Украины рассказал, чего ждет от саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:58

2023-04-14T22:58

2023-04-14T22:58

в мире

украина

владимир зеленский

нато

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джейк салливан

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. "Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита. Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО – то это для нас является неприемлемым. В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО", - заявил Кулеба во время прямой трансляции на своей странице в Instagram*, добавив, что Киев "ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, джейк салливан, россия, дмитрий кулеба