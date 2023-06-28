https://ria.ru/20230628/sammit-1880811432.html

Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба

Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба - РИА Новости, 28.06.2023

Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба

Украину пригласили принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T03:38

2023-06-28T03:38

2023-06-28T08:57

украина

вильнюс

дмитрий кулеба

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Украину пригласили принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN."Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдет на полях саммита", — пояснил дипломат.Кулеба посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины."Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации. Мы придерживаемся прямо противоположного мнения", — заявил министр.По мнению Кулебы, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО и если альянс "не примет сильного решения" по поводу членства Украины, то "возобладает логика страха".Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на встрече союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в блок.

https://ria.ru/20230628/kuleba-1880810556.html

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украина, вильнюс, дмитрий кулеба, нато, в мире