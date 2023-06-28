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Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба - РИА Новости, 28.06.2023
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03:38 28.06.2023 (обновлено: 08:57 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/sammit-1880811432.html
Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба
Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба - РИА Новости, 28.06.2023
Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба
Украину пригласили принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T03:38
2023-06-28T08:57
украина
вильнюс
дмитрий кулеба
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Украину пригласили принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN.&quot;Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдет на полях саммита&quot;, — пояснил дипломат.Кулеба посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины."Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации. Мы придерживаемся прямо противоположного мнения", — заявил министр.По мнению Кулебы, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО и если альянс "не примет сильного решения" по поводу членства Украины, то "возобладает логика страха".Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на встрече союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в блок.
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украина, вильнюс, дмитрий кулеба, нато, в мире
Украина, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, НАТО, В мире
Украину пригласили лишь на поля саммита НАТО, пожаловался Кулеба

Кулеба: Украина получила приглашение лишь на встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Украину пригласили принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью CNN.
«

"Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдет на полях саммита", — пояснил дипломат.

Кулеба посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины.
"Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации. Мы придерживаемся прямо противоположного мнения", — заявил министр.
По мнению Кулебы, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО и если альянс "не примет сильного решения" по поводу членства Украины, то "возобладает логика страха".
Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на встрече союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в блок.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Кулеба посетовал на ожидающих "блокбастер" от украинского контрнаступления
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