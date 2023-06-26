https://ria.ru/20230626/nato-1880352224.html

Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом

Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом - РИА Новости, 26.06.2023

Америка разрешила генсеку НАТО остаться мужчиной. Главное — быть русофобом

Подходит к концу изнурительная гонка за пост генерального секретаря НАТО. Эта вроде бы церемониальная должность стала предметом яростных закулисных споров между РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:05

аналитика

нато

евросоюз

сша

йенс столтенберг

джо байден

бен уоллес

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Подходит к концу изнурительная гонка за пост генерального секретаря НАТО. Эта вроде бы церемониальная должность стала предметом яростных закулисных споров между союзниками, длящихся уже не первый год. Итог, похоже, будет неожиданным: члены альянса по указке США идут к тому, чтобы кардинально изменить критерии подбора генсека. С тем, чтобы… оставить все как прежде.Здесь следует напомнить некоторые перипетии этой ожесточенной борьбы. Норвежец Йенс Столтенберг отбыл на посту максимальные два срока по четыре года и должен был год назад уходить в отставку, даже уже присмотрев себе тепленькое местечко в кресле главы Нацбанка своей страны. Члены альянса задолго до этого негласно определили основной критерий нового генсека: им впервые должна была стать женщина. Разумеется, помимо того, чтобы быть русофобом, — уж это условие в нынешних обстоятельствах остается неизменным не первый год.Но амбиции отдельных кандидатов и государств стали серьезной помехой на пути избрания нового руководителя блока. Поэтому под шумок "в виде исключения" решили на год продлить полномочия Столтенберга, обставив это уважительной причиной — "российским вторжением на Украину". И весь минувший год за кулисами единого антироссийского фронта продолжалась грызня за эту позицию.Учитывая гендерный критерий, вокруг которого сошлись члены организации, были перебраны и последовательно отброшены различные женщины. Казалось бы, определенный консенсус был достигнут вокруг кандидатуры премьера Дании Метте Фредериксен. Но, как утверждает The Wall Street Journal, взбунтовалась Польша. Ей якобы надоели генсеки НАТО из северных стран.Ну а поскольку женщины постепенно сходили с трассы, то и гендерный принцип отбора постепенно сошел на нет. Остался один и главный критерий: русофобия кандидата не должна подвергаться никаким сомнениям.Свои интриги с самого начала плела Британия. Там начали всерьез обсуждать кандидатуру Бориса Джонсона — новый премьер Риши Сунак очень хотел сплавить своего основного оппонента в Консервативной партии куда-нибудь подальше из Лондона. Но по мере того как разгорались скандалы вокруг вранья этого авантюриста, разговоры о серьезности выдвижения его куда бы то ни было потеряли всякий смысл.Зато Лондон стал лоббировать на натовскую должность своего министра обороны Бена Уоллеса. Причем никто и не скрывал, что основной его заслугой является как раз "противостояние российской агрессии". То есть тест на русофобию сей кандидат прошел успешно.Правда, видеть британца на посту генсека НАТО не горит желанием Франция. Из-за чего британская пресса стала подозревать в соответствующих интригах Эммануэля Макрона.Но всем понятно, что разговоры о "консенсусе" в НАТО являются не более, чем трескотней. Решения там принимают Соединенные Штаты, и если бы президент США постановил избрать Уоллеса, то никто не посмел бы выступить против. Однако именно Джо Байден поставил окончательный крест на амбициях Минобороны Британии, что последний вынужден был признать на днях.Это вызвало бурю негодования в Британии. Там всегда подозревали Байдена в его ирландской "англофобии". Само собой, и сейчас заподозрили в том, что президент США руководствуется "антибританскими" настроениями. Так что русофобия Уоллеса не пересилила англофобию Байдена.И в итоге президент лично провел в Белом доме собеседование с новым перспективным кандидатом на пост генсека НАТО — нынешним генсеком Столтенбергом. После чего все дружно заговорили, что выбор "нового" лидера альянса сделан. Вот и все: Байден показал всем, кто в НАТО хозяин.Если выбор главы Белого дома не изменится, то сохранение Столтенберга еще на четыре года на данном посту может сделать его абсолютным рекордсменом. Он и так со своими девятью годами секретарства сейчас уступает лишь рекорду (еще недавно казавшемуся незыблемым) голландца Йозефа Лунса, правившего в НАТО с 1971 по 1984 год. Но с тех пор время пребывание в этом кресле ограничили двумя сроками.Однако какие только традиции не нарушишь под соусом противостояния российской угрозе! На какие нарушения собственных правил не пойдешь. Таков он — "мир, основанный на правилах", когда эти правила диктует только одна страна.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html

https://ria.ru/20230416/bayden-1865614739.html

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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аналитика, нато, евросоюз, сша, йенс столтенберг, джо байден, бен уоллес