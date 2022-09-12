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Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом

Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом - РИА Новости, 12.09.2022

Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом

Следующим генеральным секретарем НАТО может стать нынешняя вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд. Во всяком случае, такая возможность уже живо... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:01

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Следующим генеральным секретарем НАТО может стать нынешняя вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд. Во всяком случае, такая возможность уже живо обсуждается в самой Канаде. Первым об этом сообщил тамошний журналист Пол Уэллс со ссылкой на источники внутри правящей Либеральной партии, заявившие о том, что Фриланд рассматривается в качестве "серьезного кандидата". Затем это же подтвердил государственный канал CBC со ссылкой на четыре различных источника в Оттаве, Вашингтоне и брюссельской штаб-квартире альянса.В конце концов, об этом саму Фриланд спросили в лоб на ее пресс-конференции. Хотя она и ответила, что "очень занята на двух должностях в правительстве", тем не менее опровергать слух не стала, чем фактически подогрела разговоры о возможной "командировке" ее в НАТО.Если данное назначение все-таки произойдет, то это будет закономерным итогом определенной эволюции Североатлантического альянса. Он-то изначально создавался для противостояния Советскому Союзу и за все эти десятилетия не только не утратил своей антироссийской сущности, но и с некоторых пор начал активно подчеркивать ее. Ну а в случае прихода Фриланд антироссийский характер альянса приобретет еще душок нацистского коллаборационизма.Уже не секрет, что вице-премьер Канады — родная внучка Михаила Хомяка, галицкого украинца, который в годы Второй мировой войны работал главным редактором нацистской украиноязычной газеты "Краковские вести" в оккупированной Польше. На этот факт недавно обращала внимание Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Она провела прямые параллели между голословными обвинениями против России, звучавшими из уст Фриланд, и пропагандистскими антисоветскими фейками, тиражировавшимися изданием ее деда.Газета "Краковские вести" была важным звеном в пропагандистской машине нацистского генерал-губернаторства. Она была задействована не только в разжигании ненависти к евреям и русским, чем занимались все геббельсовские газеты на территории оккупированного СССР, но и выполняла специфические функции, разжигая национальную рознь между украинцами и поляками. Недавно Министерство обороны России рассекретило ряд документов о злодеяниях украинских коллаборационистов. Среди них — и отчет о методах распространения антипольской пропаганды за 1940 год на территории оккупированной Польши. В отчете значилось: "Основной метод подхода к молодежи — читка националистической газеты "Краковские вести".Нет, мы, конечно, не собираемся винить нынешнего вице-премьера Канады за взгляды ее родственника. Даже в самые суровые годы у нас всегда руководствовались правилом "сын за отца не отвечает", и уж тем более внучка не может отвечать за деда. Но ведь дело в том, что Фриланд никогда не отвергала воззрения своего предка, подчеркивая тот факт, что именно он повлиял на формирование ее "либеральных" политических взглядов. И категорически отказывалась осудить его за коллаборационизм.Мало того, она откровенно врала публике о том, кем он был. В 2015 году в интервью Toronto Star она представила Хомяка как "юриста и журналиста, сбежавшего с оккупированной Советами Украины". Само собой, характер его "журнализма" был скрыт от публики.А в одном из твитов в 2016 году Фриланд восхваляла своего деда Михаила Хомяка за то, что он "много работал с тем, чтобы вернуть свободу и демократию Украине". Кстати, очень характерно, что это прославление нацистского коллаборациониста она обнародовала в так называемый День черной ленточки, который на Западе русофобы всех мастей придумали отмечать в годовщину подписания пакта Молотова — Риббентропа как День памяти жертв сталинизма и нацизма. То есть Фриланд посчитала, что ее дед-коллаборационист является несчастной "жертвой" пакта 1939 года. Поскольку раньше она на голубом глазу утверждала, что Хомяк покинул Западную Украину и сбежал сначала в Европу, а затем в Канаду именно после подписания этого документа. Ясно, что делалось это сознательно для того, чтобы скрыть от публики нацистское прошлое своего деда, который в 1940-е годы преспокойно находился в генерал-губернаторстве, то есть на оккупированной немцами территории Польши и Западной Украины.Разбирая эти данные, канадский журналист Джереми Аппел абсолютно верно подметил: "Эта история не столько о Фриланд или даже об Украине, сколько о гораздо более значимой тенденции к историческому ревизионизму среди многих восточноевропейских диаспор, лидеры которых отказываются брать на себя ответственность за темное прошлое своих национальных героев". Наглядным подтверждением этого ревизионизма является тот факт, что в Эдмонтоне, где выросла Фриланд, установлены два памятника украинским коллаборационистам — Роману Шухевичу и дивизии СС "Галичина". Той самой дивизии, которую так восхваляли "Краковские вести".Когда же Христя Фриланд триумфально вошла во власть и в 2017 году стала министром иностранных дел Канады, в польской и российской прессе были обнародованы данные о деятельности ее деда в оккупированной нацистами Польше. Она заявила, что это все — оговор и "российская пропаганда", целью которой является "дестабилизация западных демократий". Более того, в 2018 году пресс-секретарь российского посольства Кирилл Калинин был выслан из Канады за то, что посмел описать коллаборационистскую деятельность Хомяка, то есть написал правду.Появление на посту генсека НАТО не просто потомка нацистского коллаборациониста, но и его идейного наследника будет символической вехой в закреплении курса современного западного мира на окончательное оправдание идей нацизма. Как минимум в той их части, где речь шла о необходимости уничтожить Советскую Россию.Конечно, еще не факт, что Фриланд в итоге будет отобрана на эту должность. Главное препятствие — ее канадское гражданство. Со времен основания НАТО там заложена неофициальная, но пока строго соблюдаемая традиция: командующим сил в Европе назначается американский генерал, а генсеком НАТО — представитель европейской страны. Однако одну из вечных традиций уже решено сломать — существует негласная договоренность о том, что следующим шефом альянса впервые должна стать женщина. Кто знает, возможно, под это изменение правила пренебрегут и другим.Но в любом случае поиск будет вестись между кандидатами, наиболее ненавидящими Россию, — это уже очевидно. Неслучайно Politico среди основных потенциальных претендентов на этот пост определил хорошо знакомых нам Далю Грибаускайте (экс-президент Литвы) и Керсти Кальюлайд (до прошлого года — президент Эстонии). Издание называет еще и бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, но, учитывая ее нормальные отношения с российским президентом, вряд ли она пройдет предварительный отсев — не на такое сейчас запрос в альянсе. На этом фоне у канадской любительницы бандеровцев шансов гораздо больше. Достаточно будет сделать упор на ее этническом происхождении и заявить, что она тоже европейка. Тем более что даже в Европе признают: решать все равно будут американцы.Немало информационного шума вызвал слух о том, что на пост генсека НАТО собираются выдвинуть и ушедшего с поста премьер-министра Британии Бориса Джонсона. С подачи Daily Telegraph заявлено, что его якобы хотят выдвинуть ключевые фигуры в правящей Консервативной партии. Но это скорее стоит воспринимать как шутку. Дело даже не в том, что Джонсон пока еще не идентифицировал себя как женщину (сейчас в Европе всего можно ожидать). Просто эта фигура является неприемлемой с точки зрения европейцев. Это на Украине из Джонсонюка сделали живое божество, а в Европе он все равно воспринимается как буффон, приведший к выходу Британии из ЕС. Стремление же некоторых консерваторов сплавить Джонсона в Брюссель также объяснимо — он особо не скрывает своей надежды вернуться на пост британского премьера, поэтому уже в скором времени может стать основным критиком нового правительства Лиз Трасс.Кроме того, выборы генсека, которые должны были состояться этой осенью в связи с истечением срока Йенса Столтенберга, и без того засидевшегося на посту, сдвинуты. Ссылаясь на "украинскую войну", ему продлили срок пребывания на год, до сентября следующего года. Видимо, амбиции бывшего премьера Норвегии перевесили его желание заполучить на шесть лет тепленькое место главы Нацбанка этой страны, что ему было уже обеспечено в феврале этого года.Можно, конечно, долго спорить по поводу того, насколько пост генерального секретаря НАТО значим. Ясно, что это — чисто административная должность в военной организации, в которой все серьезные решения принимаются исключительно в Белом доме и Пентагоне. Однако надо заметить, что в последние годы генсеки альянса стали определенного рода политическими фигурами, влияющими на повестку дня Запада и играющими провокационную роль поджигателей войны. Начал это предыдущий шеф организации Андерс Фог Расмуссен, который чуть ли не самостоятельно объявил Россию "противником НАТО", вопреки всем документам альянса. Столтенберг же развернулся во всей красе, объявляя о возможности размещения ядерного оружия восточнее Германии, что полностью противоречило существовавшим на тот момент договорам с Россией.Можно только представить себе, что начнут творить потомственные и идеологически выдержанные русофобы высшей пробы, когда они дорвутся до этого поста. Вот тогда НАТО предстанет именно тем блоком, который и был задуман его отцами-основателями: антироссийским, русофобским, но уже без флера "демократичности", с гораздо более откровенным душком возвращаемого из нафталина европейского нацизма. Маски уже больше не нужны.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

https://ria.ru/20220911/zapad-1815860843.html

https://ria.ru/20220908/nato-1815424498.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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