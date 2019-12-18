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Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
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РИА Новости

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

13:39 18.12.2019 (обновлено: 14:18 18.12.2019)
36340
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным. Отрывок выступления опубликовал в своем твиттере журналист Дмитрий Смирнов.

"Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным", — отметил Смирнов.

Во время встречи с избирателями в городе Осиек Грабар-Китарович пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц.
Государственная избирательная комиссия республики утвердила 11 кандидатов на пост президента. Первый тур президентских выборов в Хорватии пройдет 22 декабря. Если никто из 11 кандидатов не сможет набрать более половины голосов избирателей, 5 января состоится второй тур.
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Колинда Грабар-КитаровичВладимир ПутинХорватияРоссияВ мире
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Бедные Хорваты.
18 декабря, 13:46
freizdorf
4200019
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