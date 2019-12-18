Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi