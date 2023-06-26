https://ria.ru/20230626/borba_s_narkotikami-1879945738.html

Международный день борьбы с наркотиками

Международный день борьбы с наркотиками - РИА Новости, 26.06.2023

Международный день борьбы с наркотиками

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T04:24

2023-06-26T04:24

2023-06-26T04:24

справки

в мире

международный день борьбы с наркотиками

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Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking). Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года резолюцией 42/112, принятой в знак выражения решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитываетдеятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие. Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2022), в мире около 284 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляют наркотики. Молодые люди употребляют больше наркотиков, причем уровень потребления сегодня во многих странах выше, чем в предыдущем поколении. В Африке и Латинской Америке люди в возрасте до 35 лет составляют большинство из тех, кто проходит лечение от расстройств, связанных с пристрастием к наркотикам.По оценкам авторов доклада, во всем мире 11,2 миллиона человек употребляют инъекционные наркотики. Около половины из этого числа были больны гепатитом С, 1,4 миллиона – ВИЧ, а 1,2 миллиона – обоими заболеваниями.Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) отмечает, что глобальное производство кокаина с 2020 по 2021 год выросло на 35%, достигнув рекордно высокого уровня. Рост был обусловлен не только расширением посевов, но и усовершенствованием процесса химической переработки.Количество перехватов партий кокаина правоохранительными органами по всему миру также резко возросло. В 2021 году объем изъятий достиг рекордно высокого уровня, составив порядка двух тысяч тонн.Авторы доклада отмечают, что страны Юго-Восточной Европы, а также Западной и Центральной Африки все чаще используются в качестве ключевых транзитных пунктов для транспортировки кокаина. Крупные порты Северного моря – Антверпен, Роттердам и Гамбург – затмили традиционные пункты ввоза через Испанию и Португалию для кокаина, поступающего в Западную Европу. Наркоторговцы отправляют все больше кокаина в европейские страны, минуя Северную Америку.В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет порядка 3,8% ВВП. По данным Минздрава России, озвученным в ноябре 2022 года, наркотической зависимостью в России страдают 388 тысяч человек. При этом эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" называют "более близким к реальности" число свыше пяти миллионов человек, 3,5% от населения страны. Такие расхождения объясняются тем, что из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один. По данным Росстата, в 2016-2018 годах из-за проблем с наркотиками в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тысячи человек. В 2020 году на фоне пандемии этот показатель вырос на 60% и составил 7316 человек. Отмечается, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками. В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках". По данным Росстата, в 2021 году от причин, связанных с употреблением наркотиков, в России умерло более 10 тысяч человек. По сравнению с 2020 годом рост составил 37%.По данным главы МВД Владимира Колокольцева, за 2022 год ведомство изъяло 31 тонну наркотиков, что на треть больше, чем в 2021 году. Органами внутренних дел в 2022 году было выявлено 173 тысячи наркопреступлений и свыше 75 тысяч лиц, их совершивших.По данным МВД, число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза. По словам начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Ивана Горбунова, за этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%, но ситуация "остается тревожной". Горбунов также отметил, что впервые за четыре года в 2022 году наблюдается рост наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. По его словам, с 2017 года их число увеличилось на 56% (734 человека). По словам представителя МВД, в 2023 году эта тенденция сохранится.В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.Согласно стратегии, Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной" и сокращению смертей от употребления наркотиков с 3 до 2,4 случая на 100 тысяч человек.В РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной. В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц. В декабре 2020 года в России был принят закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. В феврале 2021 года президент РФ подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к употреблению наркотиков с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, сети интернет.В мае 2023 года Минздрав и министерство труда и социальной защиты РФ утвердили порядок прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.Согласно документу, медицинская реабилитация будет осуществляться при наличии добровольного согласия больного или одного из родителей, если речь идет о несовершеннолетнем пациенте с наркоманией.Больные наркоманией будут направляться на медицинскую реабилитацию после лечения и при наличии медицинских показаний. При этом медорганизации будут проводить мотивационное консультирование больных для побуждения их к прохождению реабилитации.Социальная реабилитация больных наркоманией будет включать в себя социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния, социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении, социально-трудовые, предусматривающие помощь в трудоустройстве, и социально-правовые.Ежегодно в Международный день борьбы с наркотиками во всем мире проводятся мероприятия, посвященные определенным темам. В 2023 году он пройдет под девизом "Сначала люди: остановить стигму и дискриминацию, усилить профилактику".Целью кампании этого года является повышение осведомленности о важности отношения к людям, употребляющим наркотики, с уважением и сочувствием; предоставление научно обоснованных добровольных услуг для всех; предложение альтернатив наказанию; приоритет профилактики; и ведет с состраданием. Кампания также направлена на борьбу со стигмой и дискриминацией в отношении людей, употребляющих наркотики, путем пропаганды уважительного и непредвзятого отношения к ним. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, международный день борьбы с наркотиками