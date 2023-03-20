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МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков - РИА Новости, 20.03.2023
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14:55 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/narkotiki-1859151425.html
МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков
МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков - РИА Новости, 20.03.2023
МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков
МВД России за 2022 год изъяло наркотиков на треть больше, чем в 2021 году – 31 тонну, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:55
2023-03-20T14:55
здоровье - общество
россия
владимир колокольцев
наркотики
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. МВД России за 2022 год изъяло наркотиков на треть больше, чем в 2021 году – 31 тонну, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. "В повестке дня остаётся борьба с незаконным оборотом наркотиков. Органами внутренних дел в прошлом году было выявлено 173 тысячи наркопреступлений и свыше 75 тысяч лиц, их совершивших. По уголовным делам изъято свыше 31 тонны наркотиков, что на одну треть больше изъятых в 2021 году", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии МВД
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здоровье - общество, россия, владимир колокольцев, наркотики
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Наркотики
МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков

Колокольцев: МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков, что на треть больше, чем в 2021 году

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНаркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории
Наркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
Наркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. МВД России за 2022 год изъяло наркотиков на треть больше, чем в 2021 году – 31 тонну, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
"В повестке дня остаётся борьба с незаконным оборотом наркотиков. Органами внутренних дел в прошлом году было выявлено 173 тысячи наркопреступлений и свыше 75 тысяч лиц, их совершивших. По уголовным делам изъято свыше 31 тонны наркотиков, что на одну треть больше изъятых в 2021 году", - сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии МВД
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию. Инфографика - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня 2022, 12:01
Инфографика
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию Посмотреть
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир КолокольцевНаркотики
 
 
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