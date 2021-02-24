https://ria.ru/20210224/sklonenie-1598739523.html
Путин подписал закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Путин подписал закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков, соответствующий документ... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:36
2021-02-24T11:36
2021-02-24T11:50
россия
владимир путин
соцсети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598640086_0:165:3116:1918_1920x0_80_0_0_8dc91f5abd6bca0f8ebe7ba9dd49b840.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Законом дополняется часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.Согласно закону, если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет. Эта норма будет применяться в том числе, если склонение к потреблению наркотиков ведется в сети.
https://ria.ru/20210115/provokatsiya-1593181128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598640086_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e52d875f07134a1f9e55154c4ae5ed23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, соцсети, общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Законом дополняется часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.
Согласно закону, если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет. Эта норма будет применяться в том числе, если склонение к потреблению наркотиков ведется в сети.