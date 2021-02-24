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Путин подписал закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Путин подписал закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков, соответствующий документ... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:36
2021-02-24T11:50
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Законом дополняется часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.Согласно закону, если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет. Эта норма будет применяться в том числе, если склонение к потреблению наркотиков ведется в сети.
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россия, владимир путин, соцсети, общество

Путин подписал закон о наказании за склонение к наркопотреблению в Сети

11:36 24.02.2021 (обновлено: 11:50 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления граждан России с Днем защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления граждан России с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне. Изменения вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Законом дополняется часть 2 статьи 230 УК РФ пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет). Наказание за подобное нарушение составит до 10 лет лишения свободы.
Согласно закону, если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет. Эта норма будет применяться в том числе, если склонение к потреблению наркотиков ведется в сети.
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