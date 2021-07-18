https://ria.ru/20210718/narkotiki-1741726621.html
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60% - РИА Новости, 18.07.2021
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%
В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:20
2021-07-18T10:20
2021-07-18T13:15
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737575592_0:0:2800:1574_1920x0_80_0_0_31f5699ceec86643c6ecd4b143b82ca4.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.Так, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году — 4569, тогда как в 2016-2018 годах — от 4,4 до 4,8 тысячи человек.Ведомство сгруппировало данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней, уточняет издание. При этом в них впервые указали коронавирусную инфекцию.По мнению экспертов, перенесенный COVID-19 усиливал течение других заболеваний, что в России привело к росту смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).Другими основными причинами смертности среди россиян стали наркотики и алкоголь. По информации издания, в прошлом году 50,4 тысячи человек умерли от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. Это на 6,3% больше, чем в 2019 году.Американский Институт измерения и оценки здоровья выяснил, что психологическое влияние пандемии и соответствующих ограничений может усугублять психические расстройства и способствовать злоупотреблению алкоголем.Так, в 2020 году потребление водки в России на душу населения увеличилось на 2%, заключили в РБК.В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках".Отмечается, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками.
https://ria.ru/20210707/smert-1740281953.html
https://ria.ru/20210705/smertnost-1739910451.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737575592_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e7d3d4db5d0375c06524219f26bbdf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
10:20 18.07.2021 (обновлено: 13:15 18.07.2021)
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%
Росстат отметил рост смертности от наркотиков на 60% за время пандемии COVID-19
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
В России
уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на данные Росстата
.
Так, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году — 4569, тогда как в 2016-2018 годах — от 4,4 до 4,8 тысячи человек.
Ведомство сгруппировало данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней, уточняет издание. При этом в них впервые указали коронавирусную инфекцию.
По мнению экспертов, перенесенный COVID-19 усиливал течение других заболеваний, что в России привело к росту смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).
Другими основными причинами смертности среди россиян стали наркотики и алкоголь. По информации издания, в прошлом году 50,4 тысячи человек умерли от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. Это на 6,3% больше, чем в 2019 году.
Американский Институт измерения и оценки здоровья выяснил, что психологическое влияние пандемии и соответствующих ограничений может усугублять психические расстройства и способствовать злоупотреблению алкоголем.
Так, в 2020 году потребление водки в России на душу населения увеличилось на 2%, заключили в РБК.
В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках".
Отмечается, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками.