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РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60% - РИА Новости, 18.07.2021
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%
В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T10:20
2021-07-18T13:15
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.Так, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году — 4569, тогда как в 2016-2018 годах — от 4,4 до 4,8 тысячи человек.Ведомство сгруппировало данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней, уточняет издание. При этом в них впервые указали коронавирусную инфекцию.По мнению экспертов, перенесенный COVID-19 усиливал течение других заболеваний, что в России привело к росту смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).Другими основными причинами смертности среди россиян стали наркотики и алкоголь. По информации издания, в прошлом году 50,4 тысячи человек умерли от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. Это на 6,3% больше, чем в 2019 году.Американский Институт измерения и оценки здоровья выяснил, что психологическое влияние пандемии и соответствующих ограничений может усугублять психические расстройства и способствовать злоупотреблению алкоголем.Так, в 2020 году потребление водки в России на душу населения увеличилось на 2%, заключили в РБК.В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках".Отмечается, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками.
https://ria.ru/20210707/smert-1740281953.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
10:20 18.07.2021 (обновлено: 13:15 18.07.2021)
 
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%

Росстат отметил рост смертности от наркотиков на 60% за время пандемии COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи
Врачи скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Так, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году — 4569, тогда как в 2016-2018 годах — от 4,4 до 4,8 тысячи человек.
Ведомство сгруппировало данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней, уточняет издание. При этом в них впервые указали коронавирусную инфекцию.
По мнению экспертов, перенесенный COVID-19 усиливал течение других заболеваний, что в России привело к росту смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6%), пневмонии (на 140%), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).
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Другими основными причинами смертности среди россиян стали наркотики и алкоголь. По информации издания, в прошлом году 50,4 тысячи человек умерли от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. Это на 6,3% больше, чем в 2019 году.
Американский Институт измерения и оценки здоровья выяснил, что психологическое влияние пандемии и соответствующих ограничений может усугублять психические расстройства и способствовать злоупотреблению алкоголем.
Так, в 2020 году потребление водки в России на душу населения увеличилось на 2%, заключили в РБК.
В категорию смертности от наркотиков Росстат включил умерших от психических расстройств из-за злоупотребления запрещенным веществами, от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами и тех, кто отравился "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках".
Отмечается, что в 2020 году 5,2% от общего числа смертей были вызваны наркотиками.
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Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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