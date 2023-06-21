https://ria.ru/20230621/kachinskiy-1879557754.html

Биография Ярослава Качиньского

Биография Ярослава Качиньского - РИА Новости, 21.06.2023

Биография Ярослава Качиньского

Польский государственный и политический деятель Ярослав Качиньский родился 18 июня 1949 года в Варшаве в семье инженера Раймунда и филолога Ядвиги Качиньских,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:28

2023-06-21T14:28

2023-06-21T14:28

справки

ярослав качиньский

варшава

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Польский государственный и политический деятель Ярослав Качиньский родился 18 июня 1949 года в Варшаве в семье инженера Раймунда и филолога Ядвиги Качиньских, активных участников Варшавского восстания 1944 года. Оба родителя состояли в Армии Крайовой (организация Движения Сопротивления в Польше). В детстве Ярослав и его брат-близнец Лех сыграли главные роли в детском кинофильме "О двоих, укравших луну" (O dwoch takich, co ukradli ksiezyc, 1962). В 1971 году окончил факультет права и администрации Варшавского университета, получив степень магистра. В 1976 году там же защитил докторскую диссертацию.В 1971-1976 годах работал научным сотрудником в Институте политики в области науки и высшего образования. Затем до 1981 года был доцентом в филиале Варшавского университета в Белостоке.В 1982-1983 годах работал библиотекарем в Варшавском университете.С 1970-х годов Ярослав Качиньский начал заниматься оппозиционной деятельностью, был членом Комитета защиты рабочих, где познакомился со многими активистами антикоммунистического движения Польши, в частности – с будущим лидером "Солидарности" и президентом страны (1990-1995) Лехом Валенсой.В 1982 году Ярослав Качиньский стал одним из основателей Хельсинкского комитета в Польше, позже трансформированного в Хельсинкский Фонд прав человека.В 1988 году стал членом Гражданского комитета "Солидарность".В 1989-1990 годах Ярослав Качиньский был главным редактором еженедельника "Солидарность" (Tygodnik Solidarność).В 1989 году Ярослав Качиньский принимал участие в так называемом "круглом столе" между польскими властями и оппозицией, результатом которого были первые демократические выборы, по итогам которых Ярослав и его брат Лех были избраны в Сенат по спискам "Солидарности".С 1990 по 1992 год возглавлял канцелярию президента Леха Валенсы.В 1990 году основал партию "Соглашение центристских сил", руководил ею до 1998 года.В 1991 году Ярослав Качиньский был избран депутатом Сейма, на этом посту остро критиковал Леха Валенсу, а в январе 1993 года выступил с требованиями отставки президента и проведения в Польше тотальной люстрации и декоммунизации.В сентябре 1993 года по итогам досрочных выборов Качиньский в парламент не прошел.В 1997 году Ярослав Качиньский вновь стал депутатом Сейма как кандидат от Движения за восстановление Польши. В последующем неоднократно переизбирался.В мае 2001 года Ярослав и Лех Качиньские основали партию "Право и Справедливость" (ПиС), которая по итогам сентябрьских выборов в парламент получила 9,5% голосов избирателей.В октябре 2005 года "Право и Справедливость" выиграла парламентские (26,99% голосов) и президентские выборы, во втором туре которых Лех Качиньский победил Дональда Туска.Партия при поддержке "Самообороны Польши" и "Лиги польских семей" сформировала правительство, которое поначалу возглавил Казимир Марцинкевич, но в июле 2006 года премьер-министром Польши стал Ярослав Качиньский, к тому времени возглавивший ПиС.В 2007 году по итогам досрочных парламентских выборов партия "Право и Справедливость" под предводительством Ярослава Качиньского набрала 32,11% голосов, уступив либеральной "Гражданской платформе" Дональда Туска. В итоге Ярослав Качиньский покинул пост премьер-министра Польши.10 апреля 2010 года самолет с польской государственной делегацией потерпел катастрофу под Смоленском, в ней погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд ведущих политиков "Права и Справедливости".На досрочных президентских выборах летом 2010 года Ярослав Качиньский вышел во второй тур, где с результатом 46,99% проиграл кандидату от "Гражданской платформы" Брониславу Коморовскому (53,01%). В октябре 2011 года партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского набрала 29,89% голосов (157 мест в Сейме). В октябре 2015 года возглавляемая Качиньским "Право и Справедливость" набрала 37,58%, получив 235 депутатских мандатов в Сейме. В октябре 2019 года возглавляемая Качиньским "Право и Справедливость" выиграла парламентские выборы с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460.В октябре 2020 года Качиньский присоединился к кабинету Матеуша Моравецкого в качестве заместителя премьер-министра, отвечающего за министерства обороны, юстиции и внутренних дел.Был председателем Комитета по национальной безопасности и делам обороны.21 июня 2022 года Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера.Он также оставил пост главы Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Ярослав Качиньский является главным идеологом внутренней политики Польши, которая характеризуется люстрацией чиновников времен Польской народной республики, декоммунизацией (со сносом памятников советским воинам включительно), усилением роли католической церкви в частности и пропаганды консервативных ценностей вообще, противодействием миграции из стран Азии и Африки, попытками правительства поставить под контроль судебную власть. Во внешней политике Качиньский является евроскептиком и русофобом.На фоне российской спецоперации на Украине Качиньский высказался за увеличение поставок оружия Киеву. Он считает, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной. В апреле 2022 года Ярослав Качиньский заявил в беседе с Welt am Sonntag, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие и предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше. В апреле 2023 года на конференции в Варшаве Качиньский заявил, что Польша выступает против компромиссного решения ситуации на Украине. В конце мая 2023 года Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska обвинил Россию в намерении "предпринимать провокации" на предстоящих выборах в Польше, которые запланированы на осень. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ярослав качиньский, варшава