"Право и справедливость" Качиньского выиграла парламентские выборы в Польше

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената.

Результат голосования по итогам обработки 100% бюллетеней показал, что "Право и справедливость" в ходе выборов депутатов сейма набрала 43,59% голосов избирателей. Этот результат дает партии Качиньского более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.