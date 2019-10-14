"Право и справедливость" Качиньского выиграла парламентские выборы в Польше

ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши завершила обработку бюллетеней на парламентских выборах, победу одержала правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, набравшая 43,59% голосов, свидетельствуют данные госизбиркома.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената.
Результат голосования по итогам обработки 100% бюллетеней показал, что "Право и справедливость" в ходе выборов депутатов сейма набрала 43,59% голосов избирателей. Этот результат дает партии Качиньского более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.
Второе место заняло объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), которая, по данным Госизбиркома, набрала 27,4% голосов.
"Союз демократических левых" после подсчета 100% бюллетеней получает 12,57% голосов, "Польская крестьянская партия" - 8,55%, объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" – 6,81%.