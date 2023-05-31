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Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше - РИА Новости, 31.05.2023
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11:02 31.05.2023 (обновлено: 11:06 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html
Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше
Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше - РИА Новости, 31.05.2023
Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше
Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), которая, судя по соцопросам, может проиграть на выборах осенью, в своем... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:02
2023-05-31T11:06
россия
польша
варшава
ярослав качиньский
в мире
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), которая, судя по соцопросам, может проиграть на выборах осенью, в своем интервью Gazeta Polska уже обвинил Россию в намерении "предпринимать провокации" перед предстоящим голосованием. Дата выборов в Польше еще официально не утверждена. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными. Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявляли ранее в Кремле. Ближайшей осенью в Польше должны пройти парламентские выборы. Многочисленные соцопросы говорят о том, что PiS в результате этих выборов может потерять власть. "Почти наверняка Россия проведет провокации перед выборами в Польше", - заявил Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska. "Я уже много месяцев назад говорил, что наши политические оппоненты (польская оппозиция – ред.) хотят предпринять провокации перед выборами. Русские тоже", - добавил он. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html
https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875084471.html
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россия, польша, варшава, ярослав качиньский, в мире
Россия, Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, В мире
Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше

Качиньский обвинил Россию в намерении устраивать провокации на выборах в Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), которая, судя по соцопросам, может проиграть на выборах осенью, в своем интервью Gazeta Polska уже обвинил Россию в намерении "предпринимать провокации" перед предстоящим голосованием.
Дата выборов в Польше еще официально не утверждена.
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РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными. Запад во всем винит Россию, это общий тренд, заявляли ранее в Кремле.
Ближайшей осенью в Польше должны пройти парламентские выборы. Многочисленные соцопросы говорят о том, что PiS в результате этих выборов может потерять власть.
"Почти наверняка Россия проведет провокации перед выборами в Польше", - заявил Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.
"Я уже много месяцев назад говорил, что наши политические оппоненты (польская оппозиция – ред.) хотят предпринять провокации перед выборами. Русские тоже", - добавил он.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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