Качиньский раскритиковал Германию за позицию по Украине и России
Вице-премьер Польши Качиньский раскритиковал Германию за позицию по Украине и России
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский раскритиковал Берлин за нежелание вводить нефтяное эмбарго в отношении России и высказался за увеличение поставок оружия Киеву.
По словам Качиньского, прибыль России от продажи нефти в 4-5 раз превышает прибыль от продажи газа, при этом найти новый источник нефтяных поставок проще, чем новый источник газа. "Нельзя постоянно поддерживать такую велику державу, как Россия, миллиардными платежами за покупку энергоносителей. Это недопустимо с политической и нравственной точек зрения. Нужно положить этому конец, Германия должна наконец занять однозначную позицию", - сказал политик.
Качиньский также заявил, что Франция и Германия "слишком сильно расположены к Москве" и такая многолетняя позиция Берлина "плохо обернулась".
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.