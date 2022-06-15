https://ria.ru/20220615/ukraina-1795415296.html

Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме

Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме - РИА Новости, 15.06.2022

Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме

Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS),... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:14

2022-06-15T12:14

2022-06-15T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

вьетнам

россия

сша

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский."Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", — сказал Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska, отметив, что вооруженное противостояние "всегда несет в себе элемент неожиданности".При этом он считает, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/ssha-1795086650.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781529028.html

украина

вьетнам

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, вьетнам, россия, сша, ярослав качиньский