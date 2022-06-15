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Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795415296.html
Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме
Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме - РИА Новости, 15.06.2022
Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме
Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS),... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:14
2022-06-15T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
вьетнам
россия
сша
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский."Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", — сказал Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska, отметив, что вооруженное противостояние "всегда несет в себе элемент неожиданности".При этом он считает, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ssha-1795086650.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781529028.html
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в мире, владимир путин, украина, вьетнам, россия, сша, ярослав качиньский
12:14 15.06.2022 (обновлено: 16:15 15.06.2022)
 
Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме

Вице-премьер Польши Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.
"Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", — сказал Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska, отметив, что вооруженное противостояние "всегда несет в себе элемент неожиданности".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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При этом он считает, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаВьетнамРоссияСШАЯрослав Качиньский
 
 
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