12:14 15.06.2022 (обновлено: 16:15 15.06.2022)
Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме
Вице-премьер Польши Качиньский: поражение США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.
При этом он считает, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это ведет к тому, что "мы становимся в некотором смысле слабее" в сравнении с настроенной более бескомпромиссно противоположной стороной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.