https://ria.ru/20220621/kachinskiy-1796920272.html

В Польше глава правящей партии ушел в отставку с поста вице-премьера

В Польше глава правящей партии ушел в отставку с поста вице-премьера - РИА Новости, 21.06.2022

В Польше глава правящей партии ушел в отставку с поста вице-премьера

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:30

2022-06-21T08:30

2022-06-21T11:54

в мире

польша

право и справедливость

ярослав качиньский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_cd714279f9dad4d2c8f20cac6e85a2f0.jpg

ВАРШАВА, 21 июн — РИА Новости. Глава польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера.Политик добавил, что его преемником на посту замглавы правительства станет министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, это естественное решение в условиях кризиса на Украине."В той конкретной ситуации, в которой мы находимся, такое объединение имеет очень большие преимущества", — заключил Качиньский.Политик с октября 2020 года занимал пост вице-премьера, курирующего в правительстве силовые структуры. Он также возглавляет Комитет по национальной безопасности и делам обороны.В 2006-2007 годах лидер PiS занимал пост премьер-министра Польши, страной в те годы руководил его брат-близнец Лех Качиньский. В 2010-м, после гибели брата в авиакатастрофе, Ярослав Качиньский баллотировался на президентский пост, но занял второе место, проиграв Брониславу Коморовскому.Качиньский, которому сейчас 72 года, непрерывно руководит "Правом и справедливостью" с 2003-го. Прошлым летом его в очередной раз переизбрали лидером партии, тогда он пообещал, что больше не будет бороться за этот пост.

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

https://ria.ru/20220621/kachinskiy-1796946998.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, право и справедливость, ярослав качиньский