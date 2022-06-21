08:30 21.06.2022 (обновлено: 11:54 21.06.2022)
В Польше глава правящей партии ушел в отставку с поста вице-премьера
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку
© AP Photo / Alik KepliczБывший председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Бывший председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 июн — РИА Новости. Глава польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера.
"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", — цитирует Качиньского агентство РАР.
Политик добавил, что его преемником на посту замглавы правительства станет министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, это естественное решение в условиях кризиса на Украине.
"В той конкретной ситуации, в которой мы находимся, такое объединение имеет очень большие преимущества", — заключил Качиньский.
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Политик с октября 2020 года занимал пост вице-премьера, курирующего в правительстве силовые структуры. Он также возглавляет Комитет по национальной безопасности и делам обороны.
В 2006-2007 годах лидер PiS занимал пост премьер-министра Польши, страной в те годы руководил его брат-близнец Лех Качиньский. В 2010-м, после гибели брата в авиакатастрофе, Ярослав Качиньский баллотировался на президентский пост, но занял второе место, проиграв Брониславу Коморовскому.
Качиньский, которому сейчас 72 года, непрерывно руководит "Правом и справедливостью" с 2003-го. Прошлым летом его в очередной раз переизбрали лидером партии, тогда он пообещал, что больше не будет бороться за этот пост.