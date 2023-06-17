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Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ

Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ

Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и "цифровой двойник" покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского возглавили составленный Brand Analytics... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:31

2023-06-17T08:31

2023-06-17T08:58

пмэф-2023

экономика

сергей собянин

владимир путин

владимир жириновский

brand analytics

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и "цифровой двойник" покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского возглавили составленный Brand Analytics рейтинг самых обсуждаемых в русскоязычных соцмедиа персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Рейтинг возглавил Владимир Путин. Как и в прошлом году, с большим отрывом президент России занял лидирующую позицию — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23", — пояснили авторы рейтинга. Собянин получил 5,7 тысячи упоминаний, а Владимир Жириновский (точнее, нейросеть, названная в его честь) упоминался 5,2 тысячи раз. Глава Сбербанка Герман Греф с более чем пятью тысячами упоминаний оказался на четвертом месте (плюс шесть позиций к прошлому году), а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с 4,6 тысячи упоминаний — на пятом. "Единственная женщина в нашем рейтинге — Эльвира Набиуллина (шестое место). Председатель Центрального банка набрала 4,5 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23 и потеряла две позиции по сравнению с рейтингом прошлого года", — отметили аналитики. Министр финансов Антон Силуанов (3,6 тысячи упоминаний) стал седьмым, а помощник президента Максим Орешкин (2,7 тысячи) — девятым. На восьмой строчке расположился народный артист России Григорий Лепс (3,3 тысячи упоминаний). "Он вместе с другим народным артистом — Николаем Басковым — выступил на ПМЭФ и пообещал выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard", — напоминают авторы рейтинга. Замыкает десятку врио главы ДНР Денис Пушилин (2,7 тысячи упоминаний), который в прошлом году был вторым. За три дня работы ПМЭФ русскоязычные пользователи опубликовали не менее 276 тысяч сообщений с упоминанием событий на форуме. Эти публикации собрали шесть миллионов реакций в соцмедиа (лайков, репостов и комментариев). Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сергей собянин, владимир путин, владимир жириновский, brand analytics, россия, санкт-петербург