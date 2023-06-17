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Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:31 17.06.2023 (обновлено: 08:58 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/pmef-1878834323.html
Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ
Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ
Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и "цифровой двойник" покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского возглавили составленный Brand Analytics... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:31
2023-06-17T08:58
пмэф-2023
экономика
сергей собянин
владимир путин
владимир жириновский
brand analytics
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и "цифровой двойник" покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского возглавили составленный Brand Analytics рейтинг самых обсуждаемых в русскоязычных соцмедиа персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Рейтинг возглавил Владимир Путин. Как и в прошлом году, с большим отрывом президент России занял лидирующую позицию — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23", — пояснили авторы рейтинга. Собянин получил 5,7 тысячи упоминаний, а Владимир Жириновский (точнее, нейросеть, названная в его честь) упоминался 5,2 тысячи раз. Глава Сбербанка Герман Греф с более чем пятью тысячами упоминаний оказался на четвертом месте (плюс шесть позиций к прошлому году), а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с 4,6 тысячи упоминаний — на пятом. "Единственная женщина в нашем рейтинге — Эльвира Набиуллина (шестое место). Председатель Центрального банка набрала 4,5 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23 и потеряла две позиции по сравнению с рейтингом прошлого года", — отметили аналитики. Министр финансов Антон Силуанов (3,6 тысячи упоминаний) стал седьмым, а помощник президента Максим Орешкин (2,7 тысячи) — девятым. На восьмой строчке расположился народный артист России Григорий Лепс (3,3 тысячи упоминаний). "Он вместе с другим народным артистом — Николаем Басковым — выступил на ПМЭФ и пообещал выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard", — напоминают авторы рейтинга. Замыкает десятку врио главы ДНР Денис Пушилин (2,7 тысячи упоминаний), который в прошлом году был вторым. За три дня работы ПМЭФ русскоязычные пользователи опубликовали не менее 276 тысяч сообщений с упоминанием событий на форуме. Эти публикации собрали шесть миллионов реакций в соцмедиа (лайков, репостов и комментариев). Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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экономика, сергей собянин, владимир путин, владимир жириновский, brand analytics, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Сергей Собянин, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Brand Analytics, Россия, Санкт-Петербург
Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ

Brand Analytics: Путин, Собянин и Жириновский вошли в тройку самых обсуждаемых персон ПМЭФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и "цифровой двойник" покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского возглавили составленный Brand Analytics рейтинг самых обсуждаемых в русскоязычных соцмедиа персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Рейтинг возглавил Владимир Путин. Как и в прошлом году, с большим отрывом президент России занял лидирующую позицию — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23", — пояснили авторы рейтинга.
Собянин получил 5,7 тысячи упоминаний, а Владимир Жириновский (точнее, нейросеть, названная в его честь) упоминался 5,2 тысячи раз.
© Brand AnalyticsСамые обсуждаемые персоны ПМЭФ-2023
Самые обсуждаемые персоны ПМЭФ-2023
© Brand Analytics
Самые обсуждаемые персоны ПМЭФ-2023
Глава Сбербанка Герман Греф с более чем пятью тысячами упоминаний оказался на четвертом месте (плюс шесть позиций к прошлому году), а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с 4,6 тысячи упоминаний — на пятом.
"Единственная женщина в нашем рейтинге — Эльвира Набиуллина (шестое место). Председатель Центрального банка набрала 4,5 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23 и потеряла две позиции по сравнению с рейтингом прошлого года", — отметили аналитики.
Министр финансов Антон Силуанов (3,6 тысячи упоминаний) стал седьмым, а помощник президента Максим Орешкин (2,7 тысячи) — девятым.
ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России"
© Фотохост-агентство РИА Новости

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

Торжественное открытие Форума

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

Стенд компании Газпром Медиа на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

В конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

Сессия: Как будет развиваться российская экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

Презентация нейросети Жириновский

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сессия Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора Север Юг: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозо

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
На восьмой строчке расположился народный артист России Григорий Лепс (3,3 тысячи упоминаний).
"Он вместе с другим народным артистом — Николаем Басковым — выступил на ПМЭФ и пообещал выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard", — напоминают авторы рейтинга.
Замыкает десятку врио главы ДНР Денис Пушилин (2,7 тысячи упоминаний), который в прошлом году был вторым.
За три дня работы ПМЭФ русскоязычные пользователи опубликовали не менее 276 тысяч сообщений с упоминанием событий на форуме. Эти публикации собрали шесть миллионов реакций в соцмедиа (лайков, репостов и комментариев).
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
ПМЭФ-2023. День третий, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

Айсен Николаев, Глава Республики Саха и Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед пленарным заседанием.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев перед пленарным заседанием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

Подписания

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСергей СобянинВладимир ПутинВладимир ЖириновскийBrand AnalyticsРоссияСанкт-Петербург
 
 
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