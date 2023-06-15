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ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России"

ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России" - РИА Новости, 15.06.2023

ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России"

Петербургский международный экономический форум — это серьезные люди и большие деньги. Представители бизнеса из 130 стран приехали сюда, чтобы заключить... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:30

2023-06-15T15:30

2023-06-15T15:42

фото

пмэф-2023

пмэф

санкт-петербург

форум

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

экспофорум (выставочный центр)

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Петербургский международный экономический форум — это серьезные люди и большие деньги. Представители бизнеса из 130 стран приехали сюда, чтобы заключить выгодные контракты. Самое главное — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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