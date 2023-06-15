https://ria.ru/20230615/bi2-1878312662.html

В Киргизии отменили концерт "Би-2"

В Киргизии отменили концерт "Би-2" - РИА Новости, 15.06.2023

В Киргизии отменили концерт "Би-2"

В Бишкеке (Киргизия) отменили концерт группы "Би-2", запланированный на 18 июня. О этом сообщили на своей странице в соцсети организаторы выступления Vi project РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:23

2023-06-15T14:23

2023-06-15T14:23

шоубиз

би-2

бишкек

знаменитости

музыка

иноагенты

омск

израиль

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Бишкеке (Киргизия) отменили концерт группы "Би-2", запланированный на 18 июня. О этом сообщили на своей странице в соцсети организаторы выступления Vi project kg."Компания Vi project kg приносит свои извинения и сообщает об отмене концерта "Би-2". По непонятным нам причинам концерт отменили", – говорится в сообщении.Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты в местах их приобретения. В прошлом году участники "Би-2" отказались выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном.После этого музыканты осудили спецоперацию и перенесли свой российский тур на неопределенный срок. Они продолжили концертную деятельность за границей, и, по данным СМИ, проживают в Израиле.В мае лидер коллектива Лева Би-2 (Егор Бортник)* заявил, что не вернется в Россию и оскорбил россиян на своей странице в соцсети. Вскоре его признали иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html

бишкек

омск

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

би-2, бишкек, знаменитости, музыка, иноагенты, омск, израиль