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В Киргизии отменили концерт "Би-2" - РИА Новости, 15.06.2023
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Шоубиз
 
14:23 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/bi2-1878312662.html
В Киргизии отменили концерт "Би-2"
В Киргизии отменили концерт "Би-2" - РИА Новости, 15.06.2023
В Киргизии отменили концерт "Би-2"
В Бишкеке (Киргизия) отменили концерт группы "Би-2", запланированный на 18 июня. О этом сообщили на своей странице в соцсети организаторы выступления Vi project РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:23
2023-06-15T14:23
шоубиз
би-2
бишкек
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музыка
иноагенты
омск
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Бишкеке (Киргизия) отменили концерт группы "Би-2", запланированный на 18 июня. О этом сообщили на своей странице в соцсети организаторы выступления Vi project kg.&quot;Компания Vi project kg приносит свои извинения и сообщает об отмене концерта &quot;Би-2&quot;. По непонятным нам причинам концерт отменили&quot;, – говорится в сообщении.Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты в местах их приобретения. В прошлом году участники "Би-2" отказались выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном.После этого музыканты осудили спецоперацию и перенесли свой российский тур на неопределенный срок. Они продолжили концертную деятельность за границей, и, по данным СМИ, проживают в Израиле.В мае лидер коллектива Лева Би-2 (Егор Бортник)* заявил, что не вернется в Россию и оскорбил россиян на своей странице в соцсети. Вскоре его признали иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом
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би-2, бишкек, знаменитости, музыка, иноагенты, омск, израиль
Шоубиз, Би-2, Бишкек, Знаменитости, Музыка, иноагенты, Омск, Израиль
В Киргизии отменили концерт "Би-2"

В столице Киргизии "по непонятным причинам" отменили концерт группы "Би-2"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. Матч "Зенит" - "Спартак"
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Бишкеке (Киргизия) отменили концерт группы "Би-2", запланированный на 18 июня. О этом сообщили на своей странице в соцсети организаторы выступления Vi project kg.
© @vi_project_kgПост, опубликованный компанией "Vi project kg”
Пост, опубликованный компанией Vi project kg”
© @vi_project_kg
Пост, опубликованный компанией "Vi project kg”
«

"Компания Vi project kg приносит свои извинения и сообщает об отмене концерта "Би-2". По непонятным нам причинам концерт отменили", – говорится в сообщении.

Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты в местах их приобретения.
В прошлом году участники "Би-2" отказались выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном.
После этого музыканты осудили спецоперацию и перенесли свой российский тур на неопределенный срок. Они продолжили концертную деятельность за границей, и, по данным СМИ, проживают в Израиле.
В мае лидер коллектива Лева Би-2 (Егор Бортник)* заявил, что не вернется в Россию и оскорбил россиян на своей странице в соцсети. Вскоре его признали иноагентом.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизБи-2БишкекЗнаменитостиМузыкаиноагентыОмскИзраиль
 
 
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