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Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию
Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию - РИА Новости, 11.05.2023
Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию
Музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети заявил, что не собирается возвращаться в Россию. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:08
2023-05-11T15:08
2023-05-11T18:34
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алексей балабанов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Фронтмен группы "Би-2" также позволил себе негативные высказывания в адрес соотечественников и добавил, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Подписчиков возмутили слова Бортника.После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты завесили патриотический баннер черным полотном.После этого коллектив объявил о переносе тура по России. По данным СМИ, участники "Би-2" переехали за границу, где активно выступают. В феврале группа исчезла с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: Живой soundtrack". Затем информация о дважды перенесенном концерте "Би-2" в Москве пропала с сайта "Лужников", где должно было пройти шоу этим летом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
би-2, россия, знаменитости, музыка, алексей балабанов, омск
Шоубиз, Би-2, Россия, Знаменитости, Музыка, Алексей Балабанов, Омск
Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию
Солист Би-2 Лева заявил, что не вернется в Россию
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети заявил, что не собирается возвращаться в Россию.
«
"Я не вернусь в Россию", — написал музыкант.
Фронтмен группы "Би-2" также позволил себе негативные высказывания в адрес соотечественников и добавил, что россияне "перечеркнули все свои достижения".
Подписчиков возмутили слова Бортника.
«
"Ты не задумываясь от всех отрекся"; "Вам наплевать на всех!"; "От вас уже большая часть поклонников отвернулась"; "Я была вашей поклонницей, но я теперь я полностью разочарована", — отреагировали комментаторы.
После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась
выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты завесили патриотический баннер черным полотном.
После этого коллектив объявил
о переносе тура по России. По данным СМИ, участники "Би-2" переехали за границу, где активно выступают.
В феврале группа исчезла с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: Живой soundtrack". Затем информация о дважды перенесенном концерте "Би-2" в Москве пропала с сайта "Лужников", где должно было пройти шоу этим летом.
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