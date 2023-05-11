https://ria.ru/20230511/bi-2-1871046406.html

Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию

Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию - РИА Новости, 11.05.2023

Лидер "Би-2" заявил, что не вернется в Россию

Музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети заявил, что не собирается возвращаться в Россию. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:08

2023-05-11T15:08

2023-05-11T18:34

шоубиз

би-2

россия

знаменитости

музыка

алексей балабанов

омск

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Фронтмен группы "Би-2" также позволил себе негативные высказывания в адрес соотечественников и добавил, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Подписчиков возмутили слова Бортника.После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты завесили патриотический баннер черным полотном.После этого коллектив объявил о переносе тура по России. По данным СМИ, участники "Би-2" переехали за границу, где активно выступают. В феврале группа исчезла с афиши музыкального фестиваля в честь фильма Алексея Балабанова "Брат-2: Живой soundtrack". Затем информация о дважды перенесенном концерте "Би-2" в Москве пропала с сайта "Лужников", где должно было пройти шоу этим летом.

https://ria.ru/20221209/galkin-1837527913.html

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

би-2, россия, знаменитости, музыка, алексей балабанов, омск