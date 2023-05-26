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Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:05 26.05.2023 (обновлено: 21:50 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.05.2023
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:05
2023-05-26T21:50
шоубиз
иноагенты
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
би-2
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.В этот перечень также попали:Ведомство внесло в список иностранных агентов две организации: объединение "Общенародный союз возрождения России"** и общественное движение "Совет матерей и жен"**.Минюст подчеркнул, что они распространяли недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил, выступали с призывами против спецоперации и получали поддержку со стороны иностранных информационных площадок.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организации, выполняющие функции иностранных агентов в России.
https://ria.ru/20230526/galkin-1874312171.html
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иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), би-2
Шоубиз, иноагенты, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Би-2
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов солиста группы "Би-2" Леву и еще восемь человек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист группы "Би-2" Лева*
Солист группы Би-2 Лева* - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Солист группы "Би-2" Лева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.
В этот перечень также попали:
  • экс-депутат Госдумы от "Единой России" Магомед Гаджиев*;
  • журналист Ирина Аллеман*;
  • экономист Владислав Иноземцев*;
  • бывший директор новосибирского Новоколледжа Сергей Чернышов*;
  • антрополог Александра Архипова*;
  • директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев*;
  • юрист Анна Пшеничная*;
  • общественный деятель Ольга Цуканова*.
Ведомство внесло в список иностранных агентов две организации: объединение "Общенародный союз возрождения России"** и общественное движение "Совет матерей и жен"**.
Минюст подчеркнул, что они распространяли недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил, выступали с призывами против спецоперации и получали поддержку со стороны иностранных информационных площадок.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организации, выполняющие функции иностранных агентов в России.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии статуса иноагента
Вчера, 12:49
 
ШоубизиноагентыРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Би-2
 
 
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