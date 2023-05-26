https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов - РИА Новости, 26.05.2023
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:05
2023-05-26T21:05
2023-05-26T21:50
шоубиз
иноагенты
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
би-2
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.В этот перечень также попали:Ведомство внесло в список иностранных агентов две организации: объединение "Общенародный союз возрождения России"** и общественное движение "Совет матерей и жен"**.Минюст подчеркнул, что они распространяли недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил, выступали с призывами против спецоперации и получали поддержку со стороны иностранных информационных площадок.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организации, выполняющие функции иностранных агентов в России.
https://ria.ru/20230526/galkin-1874312171.html
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иноагенты, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), би-2
Шоубиз, иноагенты, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Би-2
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов солиста группы "Би-2" Леву и еще восемь человек
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр
иноагентов.
В этот перечень также попали:
- экс-депутат Госдумы от "Единой России" Магомед Гаджиев*;
- журналист Ирина Аллеман*;
- экономист Владислав Иноземцев*;
- бывший директор новосибирского Новоколледжа Сергей Чернышов*;
- антрополог Александра Архипова*;
- директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев*;
- юрист Анна Пшеничная*;
- общественный деятель Ольга Цуканова*.
Ведомство внесло в список иностранных агентов две организации: объединение "Общенародный союз возрождения России"** и общественное движение "Совет матерей и жен"**.
Минюст подчеркнул, что они распространяли недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил, выступали с призывами против спецоперации и получали поддержку со стороны иностранных информационных площадок.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организации, выполняющие функции иностранных агентов в России.
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