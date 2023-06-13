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Не "тарелка". Американцы показали, как выглядит настоящее НЛО - РИА Новости, 13.06.2023
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08:00 13.06.2023 (обновлено: 08:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ufo-1877269939.html
Не "тарелка". Американцы показали, как выглядит настоящее НЛО
Не "тарелка". Американцы показали, как выглядит настоящее НЛО - РИА Новости, 13.06.2023
Не "тарелка". Американцы показали, как выглядит настоящее НЛО
В США, похоже, всерьез решили разобраться с проблемой непонятных летающих объектов. За расследования взялись военные и ученые. Обещают ничего не скрывать. Но... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:00
2023-06-13T08:08
космос - риа наука
сша
вашингтон (штат)
австралия
скотт келли
наса
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Захар Андреев. В США, похоже, всерьез решили разобраться с проблемой непонятных летающих объектов. За расследования взялись военные и ученые. Обещают ничего не скрывать. Но вопросов к информации, которой они делятся, много.Неопознанное, но не НЛОВ июне НАСА провело открытое заседание по так называемым неопознанным аномальным явлениям (unidentified anomalous phenomena, UAP). Термин придумали в Пентагоне в 2020-м на замену традиционному НЛО. К UAP относятся наблюдаемые объекты, "которые не могут быть идентифицированы как летательные аппараты или известные природные явления".В Вашингтоне относятся к этому серьезно. Обсуждают в конгрессе — в том числе в закрытом режиме.Байден поручил создать соответствующую межведомственную группу. Научную часть доверили космическому агентству. Там учредили специальную комиссию. Чтобы не потакать конспирологам, все делают максимально прозрачно.Последнее заседание транслировали в Сети. Один из самых интересных моментов — выступление Шона Киркпатрика, директора Управления по разрешению аномалий Министерства обороны США.Он показал два видео. Первое снял разведывательный дрон MQ-9 Reaper "где-то на Ближнем Востоке" в 2022-м. На кадрах прямо под беспилотником пролетает нечто, похожее на металлическую сферу. Без признаков двигателя. На китайский аэростат не похоже.По словам Киркпатрика, такие объекты замечены по всему миру. Это самый распространенный вид UAP."Объект не продемонстрировал каких-то загадочных технических возможностей и не угрожал безопасности в воздухе, — уточнил докладчик. — Но у нас больше нет никаких данных о том, что это такое".В военном ведомстве считают, что UAP реален. То есть это не ошибка приборов и не оптический обман.Это уже было в "Симпсонах"Киркпатрик привел еще один пример. Экипаж патрульного самолета "Орион" на западе США заметил три точки, которые синхронно перемещались из стороны в сторону. Двигались аномально быстро. Летчики попытались перехватить объект, но не догнали.Расследование показало: точки находились значительно дальше, чем думали пилоты. Позднее, сопоставив различные данные, специалисты догадались, что это был гражданский борт, заходивший на посадку.Председатель группы НАСА по UAP Дэвид Спергель упомянул другие курьезные случаи. Так, ученые в Австралии зафиксировали странные, ни на что не похожие всплески радиоволн в определенное время суток. Причина: сотрудники в обед одновременно включают много микроволновок.Бывший астронавт и опытный пилот Скотт Келли поделился такой историей. Он управлял самолетом вместе с напарником, и тот заявил: только что их воздушное судно пролетело рядом с НЛО. Келли ничего не видел, они развернулись и посмотрели еще раз. "Это был воздушный шар в виде Барта Симпсона", — заключил летчик.НЛО — это не стыдноУфология зародилась в США после Второй мировой. Важная часть квазинауки — вера в секретные военные базы, на которых Пентагон якобы скрывает инопланетян или летающие тарелки. Это вошло в массовую культуру. Городскими легендами вроде "Розуэлльского инцидента" или "Зоны 51" специалисты не занимаются.Однако "очень странные дела" действительно происходят. В позапрошлогоднем отчете американского военного ведомства — информация о 143 встречах с неопознанными объектами, объяснить которые так и не удалось.В НАСА констатируют: "В настоящее время ограниченность качественных наблюдений за UAP не позволяет делать научные выводы о природе таких событий".Из-за стигматизации вопроса, указывают в космическом агентстве, пилоты гражданской авиации об НЛО сообщают редко. Боятся, что засмеют. В результате наука теряет важные сведения."Одна из наших целей — избавиться от стигмы", — подчеркнул глава группы по UAP.Кстати, аббревиатуру "НЛО" отвергли в том числе по этой причине.
https://ria.ru/20230607/inoplanetyane-1876730803.html
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
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Беспилотник MQ-9 Reaper заснял полет НЛО
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космос - риа наука, сша, вашингтон (штат), австралия, скотт келли, наса, министерство обороны сша
Космос - РИА Наука, США, Вашингтон (штат), Австралия, Скотт Келли, НАСА, Министерство обороны США

Не "тарелка". Американцы показали, как выглядит настоящее НЛО

© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в Розуэлле
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Susan Sterner
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Захар Андреев. В США, похоже, всерьез решили разобраться с проблемой непонятных летающих объектов. За расследования взялись военные и ученые. Обещают ничего не скрывать. Но вопросов к информации, которой они делятся, много.

Неопознанное, но не НЛО

В июне НАСА провело открытое заседание по так называемым неопознанным аномальным явлениям (unidentified anomalous phenomena, UAP). Термин придумали в Пентагоне в 2020-м на замену традиционному НЛО. К UAP относятся наблюдаемые объекты, "которые не могут быть идентифицированы как летательные аппараты или известные природные явления".
В Вашингтоне относятся к этому серьезно. Обсуждают в конгрессе — в том числе в закрытом режиме.
Байден поручил создать соответствующую межведомственную группу. Научную часть доверили космическому агентству. Там учредили специальную комиссию. Чтобы не потакать конспирологам, все делают максимально прозрачно.
Последнее заседание транслировали в Сети. Один из самых интересных моментов — выступление Шона Киркпатрика, директора Управления по разрешению аномалий Министерства обороны США.
Он показал два видео. Первое снял разведывательный дрон MQ-9 Reaper "где-то на Ближнем Востоке" в 2022-м. На кадрах прямо под беспилотником пролетает нечто, похожее на металлическую сферу. Без признаков двигателя. На китайский аэростат не похоже.
По словам Киркпатрика, такие объекты замечены по всему миру. Это самый распространенный вид UAP.
"Объект не продемонстрировал каких-то загадочных технических возможностей и не угрожал безопасности в воздухе, — уточнил докладчик. — Но у нас больше нет никаких данных о том, что это такое".
В военном ведомстве считают, что UAP реален. То есть это не ошибка приборов и не оптический обман.

Это уже было в "Симпсонах"

Киркпатрик привел еще один пример. Экипаж патрульного самолета "Орион" на западе США заметил три точки, которые синхронно перемещались из стороны в сторону. Двигались аномально быстро. Летчики попытались перехватить объект, но не догнали.
Расследование показало: точки находились значительно дальше, чем думали пилоты. Позднее, сопоставив различные данные, специалисты догадались, что это был гражданский борт, заходивший на посадку.
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Председатель группы НАСА по UAP Дэвид Спергель упомянул другие курьезные случаи. Так, ученые в Австралии зафиксировали странные, ни на что не похожие всплески радиоволн в определенное время суток. Причина: сотрудники в обед одновременно включают много микроволновок.
Бывший астронавт и опытный пилот Скотт Келли поделился такой историей. Он управлял самолетом вместе с напарником, и тот заявил: только что их воздушное судно пролетело рядом с НЛО. Келли ничего не видел, они развернулись и посмотрели еще раз. "Это был воздушный шар в виде Барта Симпсона", — заключил летчик.

НЛО — это не стыдно

Уфология зародилась в США после Второй мировой. Важная часть квазинауки — вера в секретные военные базы, на которых Пентагон якобы скрывает инопланетян или летающие тарелки. Это вошло в массовую культуру. Городскими легендами вроде "Розуэлльского инцидента" или "Зоны 51" специалисты не занимаются.
Однако "очень странные дела" действительно происходят. В позапрошлогоднем отчете американского военного ведомства — информация о 143 встречах с неопознанными объектами, объяснить которые так и не удалось.
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В НАСА констатируют: "В настоящее время ограниченность качественных наблюдений за UAP не позволяет делать научные выводы о природе таких событий".
Из-за стигматизации вопроса, указывают в космическом агентстве, пилоты гражданской авиации об НЛО сообщают редко. Боятся, что засмеют. В результате наука теряет важные сведения.
"Одна из наших целей — избавиться от стигмы", — подчеркнул глава группы по UAP.
Кстати, аббревиатуру "НЛО" отвергли в том числе по этой причине.
 
Космос - РИА НаукаСШАВашингтон (штат)АвстралияСкотт КеллиНАСАМинистерство обороны США
 
 
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