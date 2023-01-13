https://ria.ru/20230113/nlo-1844523267.html
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - РИА Новости, 13.01.2023
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T03:40
2023-01-13T03:40
2023-01-13T10:05
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной разведки (ODNI) страны.Как отметили в разведке, количество случаев упоминания НЛО растет, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий."Мы всерьез относимся к сообщениям о появлениях в нашем космосе, на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое", — сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя выход отчета. Согласно отчету ODNI, большая часть новых случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна США и неопознанного летающего объекта не зафиксировано, отметили в национальной разведке. В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в докладе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.
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патрик райдер, сша, министерство обороны сша, в мире
Патрик Райдер, США, Министерство обороны США, В мире
03:40 13.01.2023 (обновлено: 10:05 13.01.2023)
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Отчет ODNI: власти США зафиксировали более 500 случаев появления НЛО
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной разведки (ODNI) страны.
"В дополнение к 144 сообщениям о неопознанных небесных аномалиях, охваченных отчетом ODNI в рамках предварительной оценки, было 247 новых сообщений и еще 119, которые были обнаружены или о них стало известно после периода предварительной оценки. Это суммарно составило 510 случаев по состоянию на 30 августа 2022 года", — говорится в сообщении.
Как отметили в разведке, количество случаев упоминания НЛО растет, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.
"Мы всерьез относимся к сообщениям о появлениях в нашем космосе, на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое", — сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
, комментируя выход отчета.
Согласно отчету ODNI, большая часть новых случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна США и неопознанного летающего объекта не зафиксировано, отметили в национальной разведке.
В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в докладе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.