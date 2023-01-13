Рейтинг@Mail.ru
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/nlo-1844523267.html
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - РИА Новости, 13.01.2023
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T03:40
2023-01-13T10:05
патрик райдер
сша
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799605646_0:88:768:520_1920x0_80_0_0_a35e18d7d6a0b9ee096849bd547a9fc2.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной разведки (ODNI) страны.Как отметили в разведке, количество случаев упоминания НЛО растет, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий."Мы всерьез относимся к сообщениям о появлениях в нашем космосе, на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое", — сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя выход отчета. Согласно отчету ODNI, большая часть новых случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна США и неопознанного летающего объекта не зафиксировано, отметили в национальной разведке. В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в докладе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.
https://ria.ru/20220626/nlo-1798198098.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799605646_0:74:768:650_1920x0_80_0_0_8333a4abb18e15b3a3915cd060d87473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патрик райдер, сша, министерство обороны сша, в мире
Патрик Райдер, США, Министерство обороны США, В мире
03:40 13.01.2023 (обновлено: 10:05 13.01.2023)
 
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Отчет ODNI: власти США зафиксировали более 500 случаев появления НЛО

© Фото : из архива Алексея Королева, Клуб путешествий Аномальные зоны УралаФотография странного объекта
Фотография странного объекта - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : из архива Алексея Королева, Клуб путешествий Аномальные зоны Урала
Фотография странного объекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной разведки (ODNI) страны.

"В дополнение к 144 сообщениям о неопознанных небесных аномалиях, охваченных отчетом ODNI в рамках предварительной оценки, было 247 новых сообщений и еще 119, которые были обнаружены или о них стало известно после периода предварительной оценки. Это суммарно составило 510 случаев по состоянию на 30 августа 2022 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, количество случаев упоминания НЛО растет, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.
"Мы всерьез относимся к сообщениям о появлениях в нашем космосе, на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое", — сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя выход отчета.
Согласно отчету ODNI, большая часть новых случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна США и неопознанного летающего объекта не зафиксировано, отметили в национальной разведке.
В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в докладе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.
Снимок, сделанный в префектуре Нагано 3 сентября 2018 года - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня 2022, 11:13Наука
Японские ученые обнародовали "свидетельства" существования НЛО
 
Патрик РайдерСШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала