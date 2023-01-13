https://ria.ru/20230113/nlo-1844523267.html

Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - РИА Новости, 13.01.2023

Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T03:40

2023-01-13T03:40

2023-01-13T10:05

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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), говорится в отчете, опубликованном офисом Директора национальной разведки (ODNI) страны.Как отметили в разведке, количество случаев упоминания НЛО растет, в том числе, из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий."Мы всерьез относимся к сообщениям о появлениях в нашем космосе, на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое", — сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя выход отчета. Согласно отчету ODNI, большая часть новых случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна США и неопознанного летающего объекта не зафиксировано, отметили в национальной разведке. В 2021 году был опубликован доклад национальной разведки США, в котором говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США. Доклад отмечал 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом в докладе говорилось, что однозначных выводов о природе этих явлений нет и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.

https://ria.ru/20220626/nlo-1798198098.html

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патрик райдер, сша, министерство обороны сша, в мире