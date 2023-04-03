https://ria.ru/20230403/aerostat-1862772831.html
Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от аэростата Китая
Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от аэростата Китая - РИА Новости, 03.04.2023
Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от аэростата Китая
США уверены в эффективности принятых мер по защите своих разведывательных данных от аэростата КНР, заявила в понедельник заместитель официального представителя... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:04
2023-04-03T22:04
2023-04-03T22:04
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США уверены в эффективности принятых мер по защите своих разведывательных данных от аэростата КНР, заявила в понедельник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты. Нам известно о том, что этот аэростат предназначался для разведки, и принятые нами меры помешали ему собрать больше информации с наших объектов", - сказала Сингх, комментируя последние публикации в ряде СМИ о том, что американские власти намеренно преуменьшают объемы собранных аэростатом КНР разведданных. Представительница Пентагона при этом отказалась подтвердить, что сбитому аэростату удалось передать какие-то из собранных в небе над США данных в Пекин. "Я не могу заявить о том, что им (китайской стороне – ред.) удалось передать какие-то данные в Пекин. У меня попросту нет такой информации, и я не готова ее подтвердить", - указала Сингх.
https://ria.ru/20230223/aerostat-1853949255.html
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в мире, китай, сша, пекин, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Пекин, Министерство обороны США
Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от аэростата Китая
Пентагон заявил об уверенности в мерах по защите разведданных от аэростата Китая
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США уверены в эффективности принятых мер по защите своих разведывательных данных от аэростата КНР, заявила в понедельник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты. Нам известно о том, что этот аэростат предназначался для разведки, и принятые нами меры помешали ему собрать больше информации с наших объектов", - сказала Сингх, комментируя последние публикации в ряде СМИ о том, что американские власти намеренно преуменьшают объемы собранных аэростатом КНР разведданных.
Представительница Пентагона при этом отказалась подтвердить, что сбитому аэростату удалось передать какие-то из собранных в небе над США данных в Пекин
.
"Я не могу заявить о том, что им (китайской стороне – ред.) удалось передать какие-то данные в Пекин. У меня попросту нет такой информации, и я не готова ее подтвердить", - указала Сингх.
Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США