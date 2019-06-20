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РИА Новости

Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

Вчера, 21:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico.
Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.
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Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила телеканалу, что в конгрессе серьезно подходят к этой проблеме.
"Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом", — заявила представитель сенатора.
Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что "не особенно верит" в существование НЛО, несмотря на сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности. Трамп сообщил, что проводил с помощниками краткую встречу по этому вопросу.
Ранее, как сообщил телеканал ABC, американские ВМС обновили руководство для пилотов о том, как сообщать о "неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах", в связи с тем, что количество таких рапортов в последние годы увеличилось.
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