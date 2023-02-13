https://ria.ru/20230213/nlo-1851822114.html

Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО

Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО - РИА Новости, 14.02.2023

Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО

Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов после инцидентов на... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-13T22:16

2023-02-13T22:16

2023-02-14T00:07

в мире

канада

сша

аляска

джо байден

джон кирби

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов после инцидентов на севере страны и в Канаде, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Кирби добавил, что, хотя феномен НЛО известен давно, до президента Джо Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. По словам чиновника, нынешний глава государства "все это изменил" — и теперь в Соединенных Штатах пытаются лучше разобраться в данном вопросе.При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон. Он подчеркнул: после того как к обломкам пробьются поисковые группы, станет понятно, что именно американцы сбили на севере.Четвертого февраля американские военные ликвидировали над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. Кроме того, на прошлой неделе они сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Как заявили в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а сбитое над территорией США устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.

https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html

https://ria.ru/20230113/nlo-1844523267.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, сша, аляска, джо байден, джон кирби, администрация президента сша