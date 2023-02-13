22:16 13.02.2023 (обновлено: 00:07 14.02.2023)
Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО
Кирби: президент Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов после инцидентов на севере страны и в Канаде, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Президент через своего советника по национальной безопасности сегодня дал распоряжение межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности", — сказал он.
Кирби добавил, что, хотя феномен НЛО известен давно, до президента Джо Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. По словам чиновника, нынешний глава государства "все это изменил" — и теперь в Соединенных Штатах пытаются лучше разобраться в данном вопросе.
При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон. Он подчеркнул: после того как к обломкам пробьются поисковые группы, станет понятно, что именно американцы сбили на севере.
Четвертого февраля американские военные ликвидировали над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. Кроме того, на прошлой неделе они сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.
Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.
Как заявили в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.
Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а сбитое над территорией США устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.