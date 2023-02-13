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Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО - РИА Новости, 14.02.2023
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Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО
Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО - РИА Новости, 14.02.2023
Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО
Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов после инцидентов на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T22:16
2023-02-14T00:07
в мире
канада
сша
аляска
джо байден
джон кирби
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов после инцидентов на севере страны и в Канаде, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Кирби добавил, что, хотя феномен НЛО известен давно, до президента Джо Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. По словам чиновника, нынешний глава государства "все это изменил" — и теперь в Соединенных Штатах пытаются лучше разобраться в данном вопросе.При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон. Он подчеркнул: после того как к обломкам пробьются поисковые группы, станет понятно, что именно американцы сбили на севере.Четвертого февраля американские военные ликвидировали над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. Кроме того, на прошлой неделе они сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Как заявили в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а сбитое над территорией США устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.
https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html
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в мире, канада, сша, аляска, джо байден, джон кирби, администрация президента сша
В мире, Канада, США, Аляска, Джо Байден, Джон Кирби, Администрация президента США
22:16 13.02.2023 (обновлено: 00:07 14.02.2023)
 
Байден распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО

Кирби: президент Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов после инцидентов на севере страны и в Канаде, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Президент через своего советника по национальной безопасности сегодня дал распоряжение межведомственной группе изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности", — сказал он.

Кирби добавил, что, хотя феномен НЛО известен давно, до президента Джо Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. По словам чиновника, нынешний глава государства "все это изменил" — и теперь в Соединенных Штатах пытаются лучше разобраться в данном вопросе.
При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон. Он подчеркнул: после того как к обломкам пробьются поисковые группы, станет понятно, что именно американцы сбили на севере.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 18:01
Сенатор рассказал о позиции властей США по сбитым над Аляской объектам
Четвертого февраля американские военные ликвидировали над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. Кроме того, на прошлой неделе они сбили еще два "высотных объекта" над штатом Аляска и Канадой.
Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.
Как заявили в Пентагоне, по меньшей мере три воздушных шара залетали в Америку во времена президентства Дональда Трампа, который это опровергает. Американцы утверждают, что китайцы использовали высотные аэростаты для сбора разведывательной информации по всему миру — более чем в 40 странах на пяти континентах.
Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а сбитое над территорией США устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута. Кроме того, КНР требует вернуть обломки аппарата.
Фотография странного объекта - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 03:40
Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
 
В миреКанадаСШААляскаДжо БайденДжон КирбиАдминистрация президента США
 
 
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