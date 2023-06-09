https://ria.ru/20230609/otvet-1877175136.html

Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России

Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России - РИА Новости, 09.06.2023

Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России

Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко пообещал "весьма чувствительные ответные шаги" недоброжелателям России, об этом он сказал в своей речи... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:28

2023-06-09T12:28

2023-06-09T12:28

в мире

россия

япония

геннадий овечко

юкио хатояма

москва

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ТОКИО, 9 июн – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко пообещал "весьма чувствительные ответные шаги" недоброжелателям России, об этом он сказал в своей речи в связи с приближающимся Днем России. "Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить – в том числе в качестве председателя "Группы семи" – потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму. Такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для наших недоброжелателей. Санкционный прессинг коллективного Запада, равно как и попытки "отменить" Россию и все, что с ней связано, обречены на неудачу и не способны изменить политику нашей страны. Более того, эти действия "бьют бумерангом" по самому Вашингтону и его сателлитам", - сказал Овечко. Дипломат отметил, что "существование подлинно сильной России, способной твердо – а при необходимости и жестко – отстаивать свои национальные интересы, не устраивает тех, кто возомнил себя гегемоном уходящего в прошлого "однополярного мира". "Развязанная против нас под предлогом украинского кризиса тотальная гибридная война отчетливо продемонстрировала, что Запад ориентирован вовсе не на искусственное поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины. Она – лишь инструмент и расходный материал в руках НАТО. Теперь США и их союзники не скрывают истинных намерений – добиться распада и уничтожения нашей страны. Разумеется, этим "планам" не суждено сбыться, их ждет полный провал", - подчеркнул Овечко. В пятницу в посольстве России в Японии состоялся прием в связи с приближающимся Днем России. Визит в посольство нанесли более 300 гостей, в том числе и послы около 40 стран, в их числе Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Куба, Египет, Эритрея, Эфиопия, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Ливан, Малави, Мальдивы, Мали, Монголия, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Катар, ЮАР, Шри-Ланка, Таджикистан, Тунис, Туркмения, Узбекистан, Венесуэла, Йемен, Зимбабве, Палестина. Среди гостей был экс-премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

https://ria.ru/20230607/voda-1876764968.html

https://ria.ru/20230609/yaponiya-1877153341.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, геннадий овечко, юкио хатояма, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)