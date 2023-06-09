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Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России - РИА Новости, 09.06.2023
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12:28 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/otvet-1877175136.html
Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России
Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России - РИА Новости, 09.06.2023
Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России
Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко пообещал "весьма чувствительные ответные шаги" недоброжелателям России, об этом он сказал в своей речи... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:28
2023-06-09T12:28
в мире
россия
япония
геннадий овечко
юкио хатояма
москва
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТОКИО, 9 июн – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко пообещал "весьма чувствительные ответные шаги" недоброжелателям России, об этом он сказал в своей речи в связи с приближающимся Днем России. "Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить – в том числе в качестве председателя "Группы семи" – потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму. Такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для наших недоброжелателей. Санкционный прессинг коллективного Запада, равно как и попытки "отменить" Россию и все, что с ней связано, обречены на неудачу и не способны изменить политику нашей страны. Более того, эти действия "бьют бумерангом" по самому Вашингтону и его сателлитам", - сказал Овечко. Дипломат отметил, что "существование подлинно сильной России, способной твердо – а при необходимости и жестко – отстаивать свои национальные интересы, не устраивает тех, кто возомнил себя гегемоном уходящего в прошлого "однополярного мира". "Развязанная против нас под предлогом украинского кризиса тотальная гибридная война отчетливо продемонстрировала, что Запад ориентирован вовсе не на искусственное поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины. Она – лишь инструмент и расходный материал в руках НАТО. Теперь США и их союзники не скрывают истинных намерений – добиться распада и уничтожения нашей страны. Разумеется, этим "планам" не суждено сбыться, их ждет полный провал", - подчеркнул Овечко. В пятницу в посольстве России в Японии состоялся прием в связи с приближающимся Днем России. Визит в посольство нанесли более 300 гостей, в том числе и послы около 40 стран, в их числе Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Куба, Египет, Эритрея, Эфиопия, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Ливан, Малави, Мальдивы, Мали, Монголия, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Катар, ЮАР, Шри-Ланка, Таджикистан, Тунис, Туркмения, Узбекистан, Венесуэла, Йемен, Зимбабве, Палестина. Среди гостей был экс-премьер-министр Японии Юкио Хатояма.
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в мире, россия, япония, геннадий овечко, юкио хатояма, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, Геннадий Овечко, Юкио Хатояма, Москва, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Временный поверенный в Японии пообещал ответ недоброжелателям России

Временный поверенный в Японии заявил, что Токио пытается возглавить русофобскую кампанию

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 9 июн – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко пообещал "весьма чувствительные ответные шаги" недоброжелателям России, об этом он сказал в своей речи в связи с приближающимся Днем России.
"Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить – в том числе в качестве председателя "Группы семи" – потуги "демократических единомышленников" по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму. Такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не остается без ответных шагов, причем весьма чувствительных для наших недоброжелателей. Санкционный прессинг коллективного Запада, равно как и попытки "отменить" Россию и все, что с ней связано, обречены на неудачу и не способны изменить политику нашей страны. Более того, эти действия "бьют бумерангом" по самому Вашингтону и его сателлитам", - сказал Овечко.
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Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"
7 июня, 16:57
Дипломат отметил, что "существование подлинно сильной России, способной твердо – а при необходимости и жестко – отстаивать свои национальные интересы, не устраивает тех, кто возомнил себя гегемоном уходящего в прошлого "однополярного мира". "Развязанная против нас под предлогом украинского кризиса тотальная гибридная война отчетливо продемонстрировала, что Запад ориентирован вовсе не на искусственное поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины. Она – лишь инструмент и расходный материал в руках НАТО. Теперь США и их союзники не скрывают истинных намерений – добиться распада и уничтожения нашей страны. Разумеется, этим "планам" не суждено сбыться, их ждет полный провал", - подчеркнул Овечко.
В пятницу в посольстве России в Японии состоялся прием в связи с приближающимся Днем России. Визит в посольство нанесли более 300 гостей, в том числе и послы около 40 стран, в их числе Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Куба, Египет, Эритрея, Эфиопия, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Киргизия, Ливан, Малави, Мальдивы, Мали, Монголия, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Нигерия, Катар, ЮАР, Шри-Ланка, Таджикистан, Тунис, Туркмения, Узбекистан, Венесуэла, Йемен, Зимбабве, Палестина. Среди гостей был экс-премьер-министр Японии Юкио Хатояма.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Вчера, 11:12
 
В миреРоссияЯпонияГеннадий ОвечкоЮкио ХатоямаМоскваНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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