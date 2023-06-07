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Аммиакопровод "Тольятти – Одесса"

Аммиакопровод "Тольятти – Одесса" - РИА Новости, 07.06.2023

Аммиакопровод "Тольятти – Одесса"

Аммиакопровод "Тольятти – Одесса" – самый протяженный в мире трубопровод, предназначенный для транспортировки аммиака из России по территории Украины. Начало... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:25

2023-06-07T17:25

2023-06-07T17:25

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тольяттиазот

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Аммиакопровод "Тольятти – Одесса" – самый протяженный в мире трубопровод, предназначенный для транспортировки аммиака из России по территории Украины. Начало берет в городе Тольятти (Самарская область, Россия), заканчивается в Одесском припортовом заводе (Украина), из которого уже перегружается на морские транспорты. Решение о строительстве магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса" было принято Совмином СССР в 1975 году. Первая очередь аммиакопровода была введена в строй в октябре 1979 года. Для пересечения реки Днепр был спроектирован и построен уникальный висячий переход с пролетом 720 метров. В 1981 году строительство аммиакопровода было полностью закончено.После распада СССР аммиакопровод был разделен на две части: российскую ("Трансаммиак") и украинскую ("Укрхимтрансаммиак").Аммиакопровод начинается у предприятия "Тольяттиазот", проходит на юго-запад по территории Самарской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областей, Луганской народной республики, Запорожской области, имеет ответвление к заводу "Стирол" в Горловке (Донецкая народная республика, эта ветка не используется с 2014 года). Затем проходит по территории Украины к Одессе.Общая протяженность – 2417 километров.Строительство трубопровода позволило значительно сократить издержки и сделать транспортировку аммиака более безопасной.Транспортируемый аммиак находится в виде жидкости с температурой +4 °C и давлением 35 атм. Толщина трубы – 7,92 миллиметров, в местах повышенной опасности, а также в непосредственной близости от водоемов, применяется принцип "двойной трубы". На этих участках стенки и внутренней и внешней трубы, обеспечивающей дополнительную защиту от коррозии, могут выдерживать более высокое давление. Толщина труб увеличивается до 12,7 миллиметров, а между, собственно, трубами содержится азот. Для повышения безопасности участки аммиакопровода, расположенные под железной дорогой и автомагистралями, дополнительно снабжены специальным стальным покрытием.По трассе аммиакопровода расположены еще 12 промежуточных насосных станций, одна головная станция в Горловке и конечная станция в Одессе.Пропускная способность "Трансаммиака" составляет 2,52 миллиона тонн в год.Аммиакопровод – высокоавтоматизированное предприятие. Управление всеми производственными процессами ведется из единого центра, расположенного в Тольятти. С этого пульта контролируются все насосные станции. Датчики позволяют следить за основными показателями работы, давлением.Магистральный аммиакопровод по всей длине разделен на секции запорной арматурой. Это так называемые посты секционирования. Они расположены вдоль трубы через каждые 5,2 километра.Перекрыть участок можно как из центра управления в Тольятти, так и на месте. Работу шаровых кранов постоянно контролирует автоматика. В местах расположения кранов установлены обнаружители низкого давления аммиака в трубопроводе. В случае понижения давления, например, при разрыве трубы, срабатывают обнаружители низкого давления и автоматически закрываются ближайшие краны.При строительстве трубопровода была установлена буферная зона: на расстоянии километра от места его залегания нет населенных пунктов.В каждом населенном пункте, находящемся ближе 2,5 километров от трассы аммиакопровода, установлена система оповещения местного населения.Экспорт аммиака через Одессу осуществлялся, в основном, в США (не менее 50% объема), во Францию (свыше 15%) и еще примерно в 20 стран дальнего зарубежья.Киевский режим неоднократно саботировал прокачку аммиака. В 2016 и 2017 годах транзит останавливали и подумывали о консервации украинской части трубопровода.24 февраля 2022 года после начала спецоперации России на Украине транзит аммиака был приостановлен. В апреле 2022 года Украина законсервировала Одесский припортовый завод. Разблокирование аммиакопровода – одно из требований России в рамках выполнения черноморской зерновой инициативы, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН.31 мая 2023 года агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. В то же время отмечалось, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении зерновой сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. Отмечалось, что Украина и Турция согласились на предложения ООН. В Кремле заявили, что обсуждения по этому вопросу продолжаются. 7 июня 2023 года Миноброны сообщило, что 5 июня, около 21.00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти – Одесса".В Минобороны произошедшее назвали террористическим актом и отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Из российских военнослужащих никто не пострадал. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, украина, россия, тольятти, оон, одесский припортовый завод, тольяттиазот