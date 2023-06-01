https://ria.ru/20230601/ammiak-1875547929.html
В Кремле ответили на вопрос о транзите аммиака через Украину
В Кремле ответили на вопрос о транзите аммиака через Украину - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о транзите аммиака через Украину
Вопрос транзита аммиака через Украину в рамках черноморской инициативы обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:46
2023-06-01T14:46
2023-06-01T14:46
экономика
украина
россия
турция
зерновая сделка
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос транзита аммиака через Украину в рамках черноморской инициативы обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Поэтому обсуждения по этому вопросу продолжаются", - сказал Песков на вопрос, есть ли у ООН предложения, чтобы Киев, Москва и Анкара начали предварительную работу по транзиту российского аммиака через Украину в рамках черноморской инициативы, и как Кремль на них реагирует.ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источник. В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении зерновой сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ.
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875488184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, турция, зерновая сделка, дмитрий песков
Экономика, Украина, Россия, Турция, Зерновая сделка, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о транзите аммиака через Украину
Песков: вопрос транзита аммиака через Украину в рамках черноморской инициативы обсуждается