https://ria.ru/20230601/ammiakoprovod-1875622938.html

В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода

В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода - РИА Новости, 01.06.2023

В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода

В секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти-Одесса, пытаясь создать видимость неких новых контактов, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:03

2023-06-01T18:03

2023-06-01T18:03

россия

украина

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россельхозбанк

зерновая сделка

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти-Одесса, пытаясь создать видимость неких новых контактов, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.По его словам, в Киеве как обставляли, так и продолжают обставлять вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды, о чем открыто заявляют публично."Наша позиция остается неизменной – экспорт аммиака является частью имеющихся договоренностей и должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского зерна", - говорится в заявлении Вершинина, опубликованном на сайте МИД РФ.Он отметил, что Москва неоднократно доводила эту позицию до ООН, а также до представителей Турции и Украины как сторон "черноморской инициативы", в том числе в ходе встречи в Стамбуле 10-11 мая."В секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо – аммиакопровод как не работал, так и не работает", - отметил российский дипломат.Он напомнил, что без решения этой проблемы, а также четырех других (переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; "разморозка" активов российских компаний) "речи не идет не то, что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении "черноморской инициативы" после 17 июля в принципе".Ранее, как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. В то же время агентство отметило, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении "зерновой" сделки на большее число украинских портов и другие виды груза.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230601/ammiak-1875488184.html

https://ria.ru/20230308/guterresh-1856605478.html

https://ria.ru/20230601/ammiak-1875547929.html

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