https://ria.ru/20230601/ammiakoprovod-1875622938.html
В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода
В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода - РИА Новости, 01.06.2023
В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода
В секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти-Одесса, пытаясь создать видимость неких новых контактов, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:03
2023-06-01T18:03
2023-06-01T18:03
россия
украина
сергей вершинин
оон
в мире
россельхозбанк
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти-Одесса, пытаясь создать видимость неких новых контактов, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.По его словам, в Киеве как обставляли, так и продолжают обставлять вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды, о чем открыто заявляют публично."Наша позиция остается неизменной – экспорт аммиака является частью имеющихся договоренностей и должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского зерна", - говорится в заявлении Вершинина, опубликованном на сайте МИД РФ.Он отметил, что Москва неоднократно доводила эту позицию до ООН, а также до представителей Турции и Украины как сторон "черноморской инициативы", в том числе в ходе встречи в Стамбуле 10-11 мая."В секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо – аммиакопровод как не работал, так и не работает", - отметил российский дипломат.Он напомнил, что без решения этой проблемы, а также четырех других (переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; "разморозка" активов российских компаний) "речи не идет не то, что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении "черноморской инициативы" после 17 июля в принципе".Ранее, как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. В то же время агентство отметило, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении "зерновой" сделки на большее число украинских портов и другие виды груза.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875488184.html
https://ria.ru/20230308/guterresh-1856605478.html
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875547929.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей вершинин, оон, в мире, россельхозбанк, зерновая сделка
Россия, Украина, Сергей Вершинин, ООН, В мире, Россельхозбанк, Зерновая сделка
В МИД обвинили ООН в спекуляции на теме аммиакопровода
Замглавы МИД Вершинин: в ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти – Одесса
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
В секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти-Одесса, пытаясь создать видимость неких новых контактов, заявил замглавы МИД
России Сергей Вершинин.
По его словам, в Киеве
как обставляли, так и продолжают обставлять вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды, о чем открыто заявляют публично.
Источник: ясности по транзиту российского аммиака через Украину пока нет
"Наша позиция остается неизменной – экспорт аммиака является частью имеющихся договоренностей и должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского зерна", - говорится в заявлении Вершинина, опубликованном на сайте МИД РФ.
Он отметил, что Москва
неоднократно доводила эту позицию до ООН, а также до представителей Турции
и Украины
как сторон "черноморской инициативы", в том числе в ходе встречи в Стамбуле
10-11 мая.
"В секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов. Тем более что отсутствие каких-либо результатов налицо – аммиакопровод как не работал, так и не работает", - отметил российский дипломат.
Он напомнил, что без решения этой проблемы, а также четырех других (переподключение "Россельхозбанка
" к SWIFT
; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; "разморозка" активов российских компаний) "речи не идет не то, что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении "черноморской инициативы" после 17 июля в принципе".
Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы
Ранее, как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. В то же время агентство отметило, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении "зерновой" сделки на большее число украинских портов и другие виды груза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В Кремле ответили на вопрос о транзите аммиака через Украину