Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ammiak-1875407082.html
СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину
СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину
ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:31
2023-05-31T19:31
экономика
россия
украина
владимир путин
оон
россельхозбанк
турция
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756313876_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a451a0a194d1b0643ee5dafde91d097b.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину", - говорится в сообщении. В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении "зерновой" сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230521/ugol-1872997361.html
https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756313876_180:0:2727:1910_1920x0_80_0_0_c4f9d7b0a79083dc068fbf40e6d15d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, турция, swift
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Турция, SWIFT
СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину

Reuters: ООН предложила Киеву, Анкаре и Москве готовиться к транзиту аммиака через Украину

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
"ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину", - говорится в сообщении.
Суда у причалов Таманского терминала навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Свое не по карману. Кто устанавливает цены на российские ресурсы
21 мая, 08:00
В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении "зерновой" сделки на большее число украинских портов и другие виды груза.
По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Украину и США не интересуют голодающие в Африке, заявила Захарова
26 мая, 22:54
 
ЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ПутинООНРоссельхозбанкТурцияSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала