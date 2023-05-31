https://ria.ru/20230531/ammiak-1875407082.html

СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину

СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину - РИА Новости, 31.05.2023

СМИ: ООН предложила России готовиться к транзиту аммиака через Украину

ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:31

2023-05-31T19:31

2023-05-31T19:31

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ООН предложила Украине, Турции и России начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину", - говорится в сообщении. В то же время отмечается, что ООН хочет, чтобы параллельно велись переговоры о расширении "зерновой" сделки на большее число украинских портов и другие виды груза. По утверждению источника, Украина и Турция уже согласились на предложения ООН, а Россия еще не дала ответ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230521/ugol-1872997361.html

https://ria.ru/20230526/afrika-1874473085.html

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экономика, россия, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, турция, swift