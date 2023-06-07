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Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023
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14:10 07.06.2023 (обновлено: 17:55 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/diversiya-1876702010.html
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:10
2023-06-07T17:55
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны. &quot;Пятого июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса&quot;, — заявили в военном ведомстве.Произошедшее там назвали террористическим актом. В Минобороны отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Из российских военнослужащих никто не пострадал."В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории", — добавили в министерстве.Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит остановили 24 февраля 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.
https://ria.ru/20230607/ammiak-1876777200.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

Минобороны России сообщило о подрыве украинской ДРГ аммиакопровода Тольятти — Одесса

На месте подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области. Кадр видео
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны.
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"Пятого июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса", — заявили в военном ведомстве.

Произошедшее там назвали террористическим актом.
В Минобороны отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Из российских военнослужащих никто не пострадал.
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"В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории", — добавили в министерстве.
Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит остановили 24 февраля 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.
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